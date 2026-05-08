Evenimentul ”Străzi deschise”, suspendat pe 10 mai 2026. Anunțul făcut de Primăria Capitalei

De: Simona Vlad 08/05/2026 | 23:35
Bucureștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din această primăvară. Mii de oameni vor participa la maratoane, festivaluri și manifestații organizate în centrul Capitalei. Șoferii sunt avertizați să evite mai multe bulevarde importante, unde traficul va fi restricționat ore întregi. Autoritățile anunță blocaje etapizate și modificări importante pentru transportul public din București.

Semi-maratonul Internațional București aduce în acest an participanți din România, dar și din străinătate. Evenimentul nu este doar o competiție sportivă, ci și o campanie de strângere de fonduri. Cea mai lungă cursă începe sâmbătă dimineață și traversează unele dintre cele mai circulate zone din oraș. Alergătorii vor pleca din Piața Constituției și vor traversa Bulevardul Unirii, Decebal, Basarabia și Calea Victoriei.

Autoritățile spun că circulația va fi restricționată în funcție de desfășurarea fiecărui eveniment organizat în Capitală. Mai multe străzi importante vor fi închise temporar, iar șoferii sunt sfătuiți să își schimbe traseele. Blocajele sunt așteptate în special în zona Pieței Constituției și pe marile bulevarde centrale.

Circulație restricționată pentru bucureșteni

Nici călătorii care folosesc transportul public nu scapă de schimbările anunțate pentru acest weekend aglomerat. Societatea de Transport București modifică traseele pentru aproximativ 30 de linii de autobuz și troleibuz. Reprezentanții companiei le recomandă oamenilor să verifice programul actualizat înainte să plece de acasă. Mai multe stații ar putea fi suspendate temporar din cauza restricțiilor din centrul orașului.

Bulevardul Kiseleff devine, în acest weekend, locul preferat pentru iubitorii bucătăriei spaniole și ai festivalurilor culinare. Organizatorii pregătesc un concurs de gătit paella și mai multe standuri cu preparate tradiționale spaniole. Evenimentul va avea loc între orele 9:00 și 23:00, cu restricții importante de circulație în zonă. Primăria a anunțat că acesta va fi ultimul festival organizat aici, după reclamațiile locuitorilor din cartier.

Mai multe ONG-uri organizează un marș simbolic cu ocazia Zilei Europei, sărbătorită anual pe 9 mai. Participanții vor pleca din Piața Universității și vor merge până în Piața Victoriei. Evenimentul este programat între orele 17:00 și 23:00 și ar putea provoca noi blocaje în trafic. Autoritățile estimează că la manifestație vor participa câteva mii de persoane.

Ministerul Apărării organizează duminică o ceremonie militară dedicată Zilei Independenței Naționale a României. Evenimentul începe la ora 10:00 și se desfășoară în fața Universității Naționale de Apărare Carol I. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să se înarmeze cu răbdare și să evite arterele aglomerate.

