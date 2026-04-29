Regulă nouă în trafic pentru toți românii! Ce trebuie să faci obligatoriu când apare ambulanța

Codul rutier se actualizează pentru a cincea oară luna aceasta. Oficialii vin cu o nouă regulă care, dacă nu este respectată de șoferi, se pot aplica sancțiuni importante. Proiectul de lege este asemănător cu cel din Germania.

Șoferii români trebuie să se pregătească pentru o nouă schimbare. Codul rutier ar urma să fie modificat, după ce luni, 27 aprilie, s-a pus în discuție proiectul de lege. Acesta prevede respectarea regulilor obligatorii a participanților în trafic, atunci când este aglomerat, dar mai ales în cazul în care circulă echipajele de salvare. Astfel, „Culoarul de salvare” pentru ambulanțe și pompieri, devine obligatoriu.

Codul rutier, modificat din nou

Proiectul legislativ are un scop clar: reducerea timpilor de intervenție pentru ambulanțe, pompieri sau poliție și, implicit, salvarea de vieți. Acesta a fost adus pe masa Parlamentului la începutul acestei săptămâni și completează OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul rutier). Este inițiat de doi deputați USR și semnat, în total, de 37 de parlamentari de la mai multe partide politice. Conform acestora, în momentul de față, în România, legislația nu oferă reguli clare despre situațiile în care traficul este intens. Chiar dacă șoferii știu că trebuie să acorde prioritate echipajelor de salvare, nu există un mod concret de a face asta atunci când este aglomerat. Cei care se află la volan reacționează după instinct, iar de multe ori asta duce la ambuteiaj.

În practică, se observă că unele vehicule se deplasează spre axa drumului, iar altele spre acostament, pentru a crea spațiul necesar trecerii, fără a exista o reglementare clară în acest sens, spun inițiatorii.

De asemenea, ei aduc în prim plan importanța adoptării acestei legi cât mai repede posibil și spun că nu ar trebui să fie lăsați să conducă fără o regulă clară privind această situație. Noua măsură este deja reglementată în Germania.

Nu trebuie lăsat la aprecierea conducătorilor vehiculelor, ci trebuie reglementat corespunzător, astfel încât să se permită conducătorilor autovehiculelor cu regim de circulație prioritară să anticipeze pe unde urmează să se elibereze calea, astfel încât să nu existe întârzieri nejustificate, au mai adăugat ei.

Mai exact, se introduce „Culoarul de salvare”. Acesta este definit ca fiind spațiul liber creat, după caz, între banda de circulație și axa drumului sau între benzile de circulație, în cazul formării unui ambuteiaj, blocaj rutier sau a unei încetiniri a traficului și este folosit pentru facilitarea trecerii vehiculelor de salvare. Așadar, pe drumurile cu o singură bandă pe sens, șoferii trebuie să elibereze partea stângă pentru a crea culoarul, iar pe drumurile cu două sau mai multe benzi de circulație pe sens:

-vehiculele de pe banda din stânga vor trebui să se deplaseze „cât mai mult spre axa drumului”, adică spre stânga;

-vehicule de pe celelalte benzi trebuie să tragă spre dreapta: „se vor deplasa cât mai aproape de vehiculele de pe banda inferioară, respectiv cât mai aproape de acostament, sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare”.

VEZI ȘI: Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile

Cod rutier 2026. Când ai voie să depășești pe linie continuă