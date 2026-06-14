Cristina Pucean și Albert NBN au dus relația la nivelul următor. Dansatoarea nu s-a abținut si a făcut totul public

Cristina Pucean și Albert NBN au dus relația la nivelul următor. După ce și-au asumat public povestea de iubire, dansatoarea este nelipsită de la concertele trapper-ului, dar cu un vibe complet diferit. A făcut ce a făcut și s-a „infiltrat” în show-urile noului iubit.

După ce în urmă cu doar câteva săptămâni CANCAN.RO a făcut publice primele ieșiri romantice dintre cei doi (vezi AICI video), lucrurile au evoluat într-un ritm alert. Gesturile timide s-au transformat rapid într-o poveste de dragoste asumată, iar cei doi nu se mai feresc acum să își „strige” iubirea în văzul tuturor.

Cristina Pucean, de la manele la trapp alături de Albert NBN

Pe vremea când formau un cuplu, Cristina Pucean era nelipsită de la concertele de manele ale lui Bogdan de la Ploiești. Se poate spune că dansatoarea era piesa de rezistență din concertele fostului ei iubit, însă acum fanii retrăiesc un deja-vu total.

Recent, Cristina Pucean și Albert NBN și-au asumat oficial relația de iubire. Cu această ocazie, dansatoarea s-a adaptat rapid noului „format” și a lăsat în spate ritmurile de manele ale lui BDLP pentru o atitudine mai urbană, în asentiment cu trapperul.

La fel cum făcea în vechea relație, Cristina Pucean își susține iubitul direct din lumina reflectoarelor. Prezența ei la concertele lui Albert NBN a fost imediat observată, însă, pentru cine nu a fost pe fază, dansatoarea nu a stat ascunsă în spatele scenei. Recent, la unul dintre concertele lui Albert NBN, ea s-a urcat direct pe scenă în timpul show-ului, gest care a fost interpretat de mulți ca fiind o mișcare strategică prin care a transmis direct că relația dintre ea și trapper este cât se poate de serioasă – vezi imagini în GALERIA FOTO.

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