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Luis Gabriel și Haziran au dezvăluit sexul celui de-al treilea copil! Ce nume special au ales

De: Emanuela Cristescu 01/08/2026 | 19:08
Bucurie fără margini pentru Luis Gabriel și Haziran! Au aflat sexul celui de-al treilea copil
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La doar câteva ore după botezul fetiței, Luis Gabriel și Haziran au făcut anunțul care i-a lăsat mască până și pe apropiați. Cei doi au aflat sexul celui de-al treilea copil și au dezvăluit, fără să mai țină nimic secret, și numele pe care îl va purta micuțul.

În timp ce mulți influenceri transformă aflarea sexului copilului într-un show cu fum colorat și confetti, Luis Gabriel și Haziran au mers direct în cabinetul medicului. Au vrut să trăiască emoția doar ei doi, iar imaginile surprinse în acele clipe spun totul despre bucuria pe care au simțit-o.

Cu sufletul la gură, Haziran nu s-a putut abține și l-a provocat imediat pe artist.

„Ce ți se pare a fi, iubire?”, l-a întrebat Haziran pe Luis Gabriel.

Răspunsul a venit fără nicio ezitare.

„Băiat”, a răspuns artistul.

Câteva clipe mai târziu, verdictul medicului le-a confirmat intuiția și a declanșat explozia de bucurie.

„Eu zic că are dreptate. E un băiețel aici”, a spus medicul.

Luis Gabriel și Haziran deja au ales numele micuțului

Așa s-a aflat că familia lor se mărește cu încă un băiețel, iar părinții au luat deja o decizie importantă. Micuțul va purta numele Kylian Alvaro, unul ales cu grijă cu mult înainte de venirea lui pe lume. Înainte să intre în cabinet, Haziran le explicase urmăritorilor de ce au schimbat complet planul și au renunțat la tradiționalul gender reveal.

Bucurie fără margini pentru Luis Gabriel și Haziran! Au aflat sexul celui de-al treilea copil
Bucurie fără margini pentru Luis Gabriel și Haziran! Au aflat sexul celui de-al treilea copil

„Ne-am decis ca la al treilea copil să nu mai organizăm gender reveal, ca să ne bucurăm mai autentic și mai intim de această veste, așa că vom afla astăzi de la doamna doctor!”, a transmis Haziran pe Instagram.

Și-au creștinat fetița

Totul s-a întâmplat la doar câteva ore după unul dintre cele mai importante evenimente din familia lor. Luis Gabriel și Haziran și-au creștinat fetița, iar emoția botezului s-a transformat rapid într-o nouă explozie de fericire. Practic, în aceeași zi au trăit două momente pe care nu le vor uita niciodată.

După ceremonie, cei doi au ținut să transmită și un mesaj special pentru oamenii care le sunt alături și care au acceptat să le fie copiilor călăuze în viață.

„Holy Baptism. Meleim Massiel Rose. Alături de noi, nașii copiilor noștri, oamenii pe care Dumnezeu ni i-a trimis să le fie călăuză în viață. Vă purtăm în suflet și suntem recunoscători că faceți parte din familia noastră. Dumnezeu să ne țină sănătoși și împreună”, au spus ei.

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Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că Haziran e însărcinată pentru a treia oară: „L-am văzut așa, șocat”

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