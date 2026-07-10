Ce carieră își dorește Luis Gabriel pentru fiul său, Joseph, în vârstă de 3 ani: „M-a dezamăgit”

Luis Gabriel și Haziran formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz și se pregătesc pentru o nouă etapă importantă din viața lor, să devină părinți pentru a treia oară. Primul lor copil, Joseph, are doar trei ani, însă manelistul a vorbit deschis despre cariera pe care o visează pentru acesta. Manelistul are o dorință pe care speră să o vadă împlinită în viitor.

Invitat în podcastul moderat de Bursucu, artistul a vorbit despre unul dintre cele mai mari visuri pe care le are în ceea ce îl privește pe fiul său, Joseph. Luis Gabriel a mărturisit că și-ar dori ca micuțul să devină fotbalist, considerând că acest sport îl poate ajuta să se dezvolte armonios, să învețe disciplina și să adopte un stil de viață sănătos. Totuși, la această vârstă, băiețelul nu pare atras de fotbal.

Luis Gabriel îți dorește ca fiul lui să fie fotbalist

Se pare că micuțul a încercat să joace cu mingea și reușește să o lovească fără probleme, însă interesul lui este îndreptat, deocamdată, către personajele preferate din desene animate și filme cu supereroi, precum Sonic și Spider-Man. Tocmai de aceea, atunci când a încercat să îl ducă pe terenul de fotbal, experiența nu a decurs așa cum și-ar fi imaginat.

Luis Gabriel a explicat că a organizat totul cu mult entuziasm, însă Joseph a rezistat doar câteva minute înainte să înceapă să plângă. Artistul a glumit spunând că momentul l-a dezamăgit și că are mari așteptări în viitor.

Bursucu: Îl faci fotbalist? Luis Gabriel: Așa mi-aș dori. Bursucu: Dar lui îi place? Luis Gabriel: E prea mic, Bursucule, nu știu. A încercat să lovească mingea, stăm cu el. El lovește perfect mingea, dar nu știu dacă îi place. Nu-l văd așa să zică: «Hai la fotbal, hai la fotbal!», știi? Mai mult îl face pe Sonic, pe Spider-Man acum, numai nebuni d-ăștia. Bursucu: Stai, mă, că e mic, mă. Luis Gabriel: Dar mă deranjează, îți dai seama, că am pus o groază de oameni pe drumuri să mergem la fotbal, să-l duc la fotbal. L-am dus pe teren cinci minute și a început să plângă. M-a dezamăgit, îți dai seama. Bursucu: Nu te-a dezamăgit, mă, copilul. Ești nebun? Luis Gabriel: A, da, da, dar eu sunt foarte… E visul meu, fratelo, jur. E visul meu. Asta îmi doresc eu cel mai mult: pe băiatul meu să-l duc la antrenamente. E singurul motiv pentru care m-aș trezi după șase evenimente. Aș dormi două ore și m-aș trezi să mă duc în soare, așa, să stau să-l văd. E visul meu, crede-mă. E viața mea să-l văd pe băiatul meu. Nu vreau să fie altceva, pentru că este un sport, este educație. Vreau băiatul meu să crească liniștit, să fie… Și, în primul rând, e cel mai frumos sentiment. Îmi doresc din toată inima mea să mă duc cu el, să-l văd la un meci.

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