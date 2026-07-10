Una dintre destinațiile preferate ale românilor devine mai scumpă. Taxa turistică se dublează

Vacanțele în unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa vor deveni mai scumpe. După ce a fost luată cu asalt de milioane de turiști, celebra destinație a decis să bage mai adânc mâna în buzunarul vizitatorilor. Decizia a stârnit deja un val de nemulțumiri în industria turismului, iar hotelierii avertizează că măsura s-ar putea întoarce împotriva autorităților.

Viena, capitala Austriei, a decis să majoreze considerabil taxa turistică, după un an în care a înregistrat un număr record de vizitatori. Dacă până la finalul lunii iunie taxa era de 3,2% din prețul cazării, aceasta a crescut la 5% din luna iulie, iar din iulie 2027 va ajunge la 8%.

Se scumpesc vacanțele

În ultimele două decenii, orașul a cunoscut o explozie a turismului. Numărul înnoptărilor a urcat de la 8,8 milioane în 2005 la peste 20 de milioane în 2025, iar autoritățile consideră că este momentul ca turiștii să contribuie mai mult la bugetul local.

Hotelierii sunt însă revoltați și susțin că noua taxă ar putea afecta serios industria.

„Oraşul trăieşte peste posibilităţile sale de zeci de ani şi acum îşi acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului”, acuză Martin Stanits, purtător de cuvânt al Asociaţiei hotelierilor austrieci (OHV).

Acesta avertizează că hotelurile suportă deja costuri ridicate pentru energie, salarii și alimente și spune că autoritățile ignoră rolul economic pe care îl are turismul.

„A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu este chiar o idee bună”, a spus Stanits, adresându-se coaliţiei de guvernare formată din social-democraţi şi liberali.

Cum se scuză autoritățile

Nemulțumirile sunt împărtășite și de reprezentanții agențiilor de turism, care atrag atenția că Austria a introdus deja o taxă de 12 euro pentru biletele de avion. În opinia lor, costurile tot mai mari îi pot determina pe turiști să aleagă alte destinații din Europa Centrală.

Pe de altă parte, Primăria din Viena își apără decizia și susține că noua taxă este justificată de investițiile făcute în infrastructura orașului și în serviciile publice de care beneficiază atât localnicii, cât și vizitatorii.

„Sectorul foloseşte infrastructura de primă clasă a oraşului mai mult ca niciodată şi beneficiază, de asemenea, de întreţinerea şi dezvoltarea acesteia. Prin urmare, este de înţeles că ar trebui să contribuie şi el”, a declarat Isabella Rauter, de la Oficiul de turism din Viena.

Autoritățile susțin că banii încasați vor fi reinvestiți în dezvoltarea orașului și în menținerea standardelor care au transformat Viena într-una dintre cele mai apreciate destinații culturale din lume, cunoscută pentru muzeele sale, concertele de muzică clasică și organizarea impecabilă.

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