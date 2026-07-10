Un bărbat a încercat să fure un inel de 41.000 de euro înghițindu-l. Cum a fost recuperat

Un episod desprins parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut într-un magazin de bijuterii din Londra. Un client este acuzat că a încercat să dea una dintre cele mai bizare lovituri, după ce ar fi înghițit un inel cu diamant în valoare de aproximativ 41.000 de euro chiar sub ochii personalului. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Bărbatul a petrecut aproape două ore în magazin, analizând mai multe bijuterii și comportându-se ca un client interesat de o achiziție importantă. La un moment dat, a cerut să vadă un inel de logodnă din platină, decorat cu un diamant central și alte pietre prețioase.

Incident bizar într-un magazin de bijuterii din Londra

În timp ce examina bijuteria, suspectul ar fi făcut un gest care i-a șocat pe angajați. Profitând de o clipă de neatenție, și-ar fi dus inelul la gură și l-ar fi înghițit, după care și-a continuat vizita prin magazin ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Inițial, personalul nu și-a dat seama ce s-a petrecut. Când au observat că bijuteria dispăruse, l-au întrebat direct dacă a luat-o. Acesta a negat și chiar le-ar fi sugerat să-i verifice buzunarele.

Abia după ce au revăzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere, angajații au înțeles unde dispăruse inelul. Filmarea ar arăta momentul în care bărbatul introduce bijuteria în gură și o înghite, după care continuă să privească alte produse fără să dea de bănuit.

Înainte să plece, clientul le-ar fi spus că va reveni a doua zi. Numai că planul i-a fost dat peste cap, deoarece angajații i-au blocat ieșirea și i-au cerut să înapoieze inelul.

Potrivit reprezentanților magazinului, suspectul și-ar fi provocat vărsături chiar în incintă și a scos bijuteria, pe care a predat-o personalului. Ulterior, agenții de securitate l-au escortat afară, iar cazul a fost raportat poliției.

Situația a degenerat

Junaid Hassan, administratorul afacerii de familie, a spus că nici acum nu își explică modul în care bărbatul a reușit un asemenea gest.

„Eu nici măcar nu pot lua un paracetamol fără apă, așa că nu știu cum a reușit. Ar fi putut să-și zgârie gâtul. Vorbea normal, nu-ți dădeai seama că inelul era acolo”, a declarat acesta.

La rândul său, tatăl acestuia, cel care îl servise pe presupusul hoț, a povestit că situația a devenit tensionată imediat ce i-au cerut să rămână în magazin.

„Țipa și striga când i-am spus că nu poate pleca. Apoi s-a liniștit când și-a dat seama că știm exact ce a făcut. Era prima dată când vedeam așa ceva. Noroc că l-am prins”, a afirmat acesta.

Magazinul, care funcționează de peste trei decenii în celebrul cartier Hatton Garden, consideră că este posibil ca suspectul să fi acționat după un plan bine pus la punct. Reprezentanții bijuteriei i-au avertizat și pe ceilalți comercianți din zonă să fie vigilenți dacă bărbatul își va face din nou apariția, în timp ce poliția londoneză continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările incidentului.

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