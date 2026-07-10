Acasă » Știri » Un bărbat a încercat să fure un inel de 41.000 de euro înghițindu-l. Cum a fost recuperat

Un bărbat a încercat să fure un inel de 41.000 de euro înghițindu-l. Cum a fost recuperat

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 10:59
Un bărbat a încercat să fure un inel de 41.000 de euro înghițindu-l. Cum a fost recuperat
Un bărbat a încercat să fure un inel de 41.000 de euro înghițindu-l. Cum a fost recuperat
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un episod desprins parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut într-un magazin de bijuterii din Londra. Un client este acuzat că a încercat să dea una dintre cele mai bizare lovituri, după ce ar fi înghițit un inel cu diamant în valoare de aproximativ 41.000 de euro chiar sub ochii personalului. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Bărbatul a petrecut aproape două ore în magazin, analizând mai multe bijuterii și comportându-se ca un client interesat de o achiziție importantă. La un moment dat, a cerut să vadă un inel de logodnă din platină, decorat cu un diamant central și alte pietre prețioase.

Incident bizar într-un magazin de bijuterii din Londra

În timp ce examina bijuteria, suspectul ar fi făcut un gest care i-a șocat pe angajați. Profitând de o clipă de neatenție, și-ar fi dus inelul la gură și l-ar fi înghițit, după care și-a continuat vizita prin magazin ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Inițial, personalul nu și-a dat seama ce s-a petrecut. Când au observat că bijuteria dispăruse, l-au întrebat direct dacă a luat-o. Acesta a negat și chiar le-ar fi sugerat să-i verifice buzunarele.

Abia după ce au revăzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere, angajații au înțeles unde dispăruse inelul. Filmarea ar arăta momentul în care bărbatul introduce bijuteria în gură și o înghite, după care continuă să privească alte produse fără să dea de bănuit.

Înainte să plece, clientul le-ar fi spus că va reveni a doua zi. Numai că planul i-a fost dat peste cap, deoarece angajații i-au blocat ieșirea și i-au cerut să înapoieze inelul.

Potrivit reprezentanților magazinului, suspectul și-ar fi provocat vărsături chiar în incintă și a scos bijuteria, pe care a predat-o personalului. Ulterior, agenții de securitate l-au escortat afară, iar cazul a fost raportat poliției.

Situația a degenerat

Junaid Hassan, administratorul afacerii de familie, a spus că nici acum nu își explică modul în care bărbatul a reușit un asemenea gest.

„Eu nici măcar nu pot lua un paracetamol fără apă, așa că nu știu cum a reușit. Ar fi putut să-și zgârie gâtul. Vorbea normal, nu-ți dădeai seama că inelul era acolo”, a declarat acesta.

La rândul său, tatăl acestuia, cel care îl servise pe presupusul hoț, a povestit că situația a devenit tensionată imediat ce i-au cerut să rămână în magazin.

„Țipa și striga când i-am spus că nu poate pleca. Apoi s-a liniștit când și-a dat seama că știm exact ce a făcut. Era prima dată când vedeam așa ceva. Noroc că l-am prins”, a afirmat acesta.

Magazinul, care funcționează de peste trei decenii în celebrul cartier Hatton Garden, consideră că este posibil ca suspectul să fi acționat după un plan bine pus la punct. Reprezentanții bijuteriei i-au avertizat și pe ceilalți comercianți din zonă să fie vigilenți dacă bărbatul își va face din nou apariția, în timp ce poliția londoneză continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările incidentului.

VEZI ȘI: Tentativă de furt oprită la timp. Doi hoți au fost prinși în flagrant după ce un vecin a observat lumini suspecte în locuință

Milionarul italian a fost prăduit de bunuri în valoare de 2 milioane euro , în vila din Corbeanca. Fosta iubită și tatăl ei, reținuți într-un dosar spectaculos de furt calificat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
Știri
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, ajunge pe scena Festivalului de la Ravello
Știri
Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, ajunge pe scena Festivalului de la Ravello
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează sondajele pentru PREZIDENȚIALELE din 2027
Mediafax
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează...
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a...
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport.ro
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de...
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Adevarul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Omul care ar schimba Rusia. Cel mai mare industriaș rus îl avertizează pe Putin despre dezastrul iminent cu care se confruntă țara
Digi24
Omul care ar schimba Rusia. Cel mai mare industriaș rus îl avertizează pe...
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Mediafax
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce fac astăzi copiii lui Mircea Diaconu și ai Dianei Lupescu. Actrița a făcut mărturisiri rare: „Avem o relație foarte bună”
Click.ro
Ce fac astăzi copiii lui Mircea Diaconu și ai Dianei Lupescu. Actrița a făcut mărturisiri...
Atac armat la Țăndărei: patru oameni au deschis focul asupra unei case. Polițiștii cred că e o tentativă de asasinat la comandă
Digi 24
Atac armat la Țăndărei: patru oameni au deschis focul asupra unei case. Polițiștii cred că...
Mai multe femei împing un microbuz blocat în trafic în Galați, în timp ce bărbați aflați la terasă filmează și comentează
Digi24
Mai multe femei împing un microbuz blocat în trafic în Galați, în timp ce bărbați...
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor.ro
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Iarna în care un popor întreg a mâncat bulbi de lalea
Descopera.ro
Iarna în care un popor întreg a mâncat bulbi de lalea
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, ajunge pe scena Festivalului de la ...
Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, ajunge pe scena Festivalului de la Ravello
Răsturnare de situație. Meghan Markle și copiii ar urma să meargă până la urmă în Marea Britanie ...
Răsturnare de situație. Meghan Markle și copiii ar urma să meargă până la urmă în Marea Britanie alături de prințul Harry
O fostă concurentă Survivor va deveni mamă. Imaginile prin care a anunțat sarcina
O fostă concurentă Survivor va deveni mamă. Imaginile prin care a anunțat sarcina
Vlad Huidu, mărturisire sinceră despre despărțirea de Giulia: „Ea muncea foarte mult”
Vlad Huidu, mărturisire sinceră despre despărțirea de Giulia: „Ea muncea foarte mult”
Panică pe pista unui aeroport din Grecia. Un F-16 a fost distrus la aterizare
Panică pe pista unui aeroport din Grecia. Un F-16 a fost distrus la aterizare
Vezi toate știrile