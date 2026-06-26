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Milionarul italian a fost prăduit de bunuri în valoare de 2 milioane euro , în vila din Corbeanca. Fosta iubită și tatăl ei, reținuți într-un dosar spectaculos de furt calificat

De: Andrei Iovan 26/06/2026 | 14:19
Milionarul italian a fost prăduit de bunuri în valoare de 2 milioane euro , în vila din Corbeanca. Fosta iubită și tatăl ei, reținuți într-un dosar spectaculos de furt calificat
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Avem detalii incredibile din ceea ce pare a fi unul dintre cele mai spectaculoase jafuri ale ultimilor ani! Protagonistul este un nume cunoscut în lumea modei de lux din România. Designerul și omul de afaceri italian Domenico Perri a rămas fără bunuri care sunt estimate la sume uriașe. În dosar sunt cercetați chiar fosta sa parteneră de viață și tatăl acesteia, care au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Lovitura de două milioane de euro a fost dată chiar în vila milionarului din Corbeanca!

Ancheta scoate la iveală un conflict personal care, potrivit prrocurorilor, s-ar fi transformat într-o serie de presupuse furturi desfășurate pe parcursul mai multor luni. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, ancheta a pornit după ce, în 20 mai, cetățeanul italian a sesizat prin 112 că persoane necunoscute i-ar fi pătruns prin efracție în locuința din Corbeanca și i-ar fi sustras numeroase bunuri de valoare.

Milionarul Domenico Perri ar fi fost de fosta iubită și tatăl ei. sursă – social media

Investigațiile ulterioare au schimbat însă radical perspectiva asupra cazului. În perioada februarie-aprilie 2026, cei doi suspecți ar fi intrat în repetate rânduri în imobil atât folosind o cheie autentică obținută anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces. Înainte de fiecare pătrundere în locuință, aceștia ar fi dezactivat și distrus sistemele de alarmă și supraveghre video, pentru a nu lăsa urme.

Fosta iubită a milionarului italian ar fi dat jaful anului împreună cu tatăl ei

Dar lucrurile devin din ce în ce mai interesante, iar noi avem și întreaga listă cu bunurile care i s-au sustras lui Domenico Perri. În plus, fosta iubită și tatăl ei ar fi pătruns și în două autoturisme aparținând lui Domenico Perri, de unde ar fi fost sustrase alte bunuri și aproximativ 5.000 de euro. Se pare că femeia cercetată este fosta parteneră de viață a designerului italian, alături de care are și doi copii. De altfel, în numeroase interviuri și postări din ultimii ani, Domenico Perri o prezenta drept soția sa, chiar dacă procurorii folosesc în comunicat formularea de “persoană cu care cetățeanul italian avea o relație de concubinaj”.

Fosta iubită și tatăl ei ar fi dat lovitura în vila lui din Corbeanca. sursă – social media

Pe 22 aprilie 2026, pe numele lui Domenico Perri a fost emis un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile, prin care acesta trebuia să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de femeie și față de locuința acesteia din Tunari. Din documentele consultate reiese însă că femeia nu a solicitat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nici nu a formulat plângere penală. Ulterior, aceasta ar fi renunțat la ordinul de protecție, iar designerul ar fi plecat în Italia. Se pare că femeia s-ar fi întors împreună cu tatăl ei la vila din Corbeanca, unde ar fi pătruns în locuință și ar fi încărcat într-o dubă numeroase bunuri. La final, yalele ar fi fost schimbate din nou. La revenirea în România, Domenico Perri ar fi descoperit că locuința fusese golită de obiecte extrem de valoroase.

Lista bunurilor reclamate ca fiind furate este cu adevărat impresionantă

Anchetatorii vorbesc despre unul dintre cele mai consistente prejudicii investigate în ultima perioadă. Printre bunurile reclamate ca fiind sustrase se află numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, dar și sume de bani considerabile. Mai exact, 26 de perechi de butoni de lux, inclusiv Cartier, Hermès și Montblanc, cinci ceasuri Patek Philippe Nautilus, un ceas Audemars Piguet Royal Oak, bijuterii din aur și platină, un portret Giorgio Armani cu semnătură originală, un iPhone 16 Pro Max, două MacBook-uri, obiecte cu cristale Swarovski, articole vestimentare de lux, veselă și ustensile placate cu aur, mobilier de lux, documente personale, 85.000 de euro numerar și un Maserati. O adevărată avere, estimată la aproximativ două milioane de euro.

Pe 25 iunie, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județele Ilfov și Călărași. În urma descinderilor au fost recuperate ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte estimate la aproximativ un milion de euro, adică aproape jumătate din prejudiciul reclamat. Tot în timpul perchezițiilor au fost descoperite arme și aproximativ 1.750 de cartușe aflate în posesia unei alte persoane. Pentru această situație au fost sesizați polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, verificările desfășurându-se separat de dosarul privind furtul. În prezent, tatăl și fiica sunt cercetați pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere.

În fapt, la data de 20 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un cetățean străin cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința sa, situată în comuna Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

În urma cercetărilor efectuate și a activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, cu sprijinul specialiștilor criminaliști, s-a stabilit faptul că, în perioada februarie – aprilie 2026, persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil.

Totodată, persoanele cercetate ar fi sustras numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale, precum și importante sume de bani. De asemenea, dintr-un autoturism aparținând persoanei vătămate ar fi fost sustrași aproximativ 5.000 de euro.

Prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 2.000.000 de euro.

În urma administrării probatoriului, la data de 24 iunie a.c., procurorul de caz a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de două persoane, un bărbat și o femeie, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

La data de 25 iunie a.c., polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la imobile situate în județele Ilfov și Călărași. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunilor cercetate, precum și înscrisuri și terminale mobile utilizate de persoanele bănuite.

Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării de verificări de specialitate, arme și muniție deținute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Cu privire la acestea au fost sesizați polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au recuperat o parte semnificativă din bunurile sustrase, respectiv ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare, estimate la aproximativ 1.000.000 de euro.

Cele două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri procedurale.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, Poliției Orașului Balotești, și I.P.J. Călărași.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun, se arată în comunicatul transmis de IPJ Ilfov.

Cine este milionarul Domenico Perri

Milionarul jefuit nu este străin de lumea showbiz-ului din România. Domenico Perri este un antreprenor și designer italian stabilit de mai mulți ani și în România, cunoscut mai ales prin casa de modă Dom Perri, brand orientat către segmentul premium și luxury. Potrivit prezentărilor oficiale ale companiei, Perri este fondatorul și CEO-ul brandului, care produce costume bespoke, ținute de ceremonie, încălțăminte, genți și accesorii de lux pentru femei și bărbați. Brandul promovează conceptul de croitorie italiană personalizată și colaborează cu clienți din zona de business și showbiz.  Casa de modă ar activitate atât în România, cât și în Italia, iar în trecut Domenico Perri declara că deține proprietăți în România, Italia și Marea Britanie, unde își dezvoltă afacerile din industria modei. De asemenea, italianul a intrat în vizorul presei și prin prisma relației pe care a avut-o cu Irisha.

Domenico, atacuri subtile către Irisha, după despărțire. Sursă: Instagram
Milionarul a avut o relație cu Irisha Sursă: Instagram

În februarie 2025, Domenico Perri și influencerița și-au oficializat relația. La momentul asumării relației au existat numeroase speculații privind despărțirea lui Domenico Perri de mama copiilor săi, însă unii spuneau că afaceristul și-ar fi încheiat relația anterioară înainte de a apărea public alături de Irisha. Povestea de dragoste nu a durat însă foarte mult. În luna mai 2025, Irisha a anunțat oficial despărțirea, afirmând că au ales să meargă pe drumuri separate și că păstrează doar amintirile frumoase ale relației.

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