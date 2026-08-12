Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Mesajul surprinzător afișat la școala Prințului George, cu câteva săptămâni înainte de sosirea lui. Ce au decis reprezentanții instituției

Mesajul surprinzător afișat la școala Prințului George, cu câteva săptămâni înainte de sosirea lui. Ce au decis reprezentanții instituției

De: Daniel Matei 13/08/2026 | 00:50
Mesajul surprinzător afișat la școala Prințului George, cu câteva săptămâni înainte de sosirea lui. Ce au decis reprezentanții instituției
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eton College a luat măsuri pentru a proteja intimitatea Prințului George înainte ca acesta să își înceapă studiile la prestigioasa școală britanică. Indicatoare cu mesajul „Fotografiatul interzis” au fost instalate în jurul campusului, într-un semnal clar că fotografierea elevilor nu va fi tolerată.

Prințul George, în vârstă de 13 ani, urmează să înceapă cursurile la Eton în luna septembrie, iar pregătirile pentru sosirea sa au început deja. Noile indicatoare au apărut pe gardurile din jurul școlii și atrag atenția asupra regulilor privind fotografierea, potrivit Town & Country.

Eton vrea să-i protejeze intimitatea Prințului George

Mesajul vine într-un moment în care interesul presei pentru viitorul rege este în creștere. George este al doilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, Prințul William.

Măsura nu este însă o premieră. Atunci când William a început să studieze la Eton, în 1995, presa britanică a acceptat un acord prin care fotografierea și urmărirea lui în timpul vieții școlare erau limitate. Scopul era să-i permită tânărului prinț să ducă o viață cât mai apropiată de cea a unui elev obișnuit.

Potrivit relatărilor actuale, este de așteptat ca un aranjament similar să fie stabilit și pentru George, astfel încât presa să poată relata despre evenimentele importante, fără ca viața de zi cu zi a adolescentului să fie urmărită permanent.

Prințul George calcă pe urmele tatălui său

George va urma astfel aceeași școală pe care au absolvit-o atât Prințul William, cât și fratele acestuia, Prințul Harry. Kensington Palace a confirmat în iunie că George va începe studiile la Eton din această toamnă.

Părinții săi, William și Kate Middleton, au insistat în ultimii ani asupra necesității de a proteja cât mai mult intimitatea copiilor lor. Pentru George, trecerea la Eton reprezintă însă o schimbare importantă, având în vedere atenția publică de care se bucură deja.

CITEȘTE ȘI:

Prințul George va urma aceeași școală ca tatăl lui. Decizia anunțată de Palatul Kensington

Prințul George calcă pe urmele bunicului său, Regele Charles. Gestul care a fost remarcat imediat de public

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce-și ținea mâna pe abdomen femeia din spatele lui Trump. Jayme Leagh Franklin le-a răspuns cârcotașilor
Showbiz internațional
De ce-și ținea mâna pe abdomen femeia din spatele lui Trump. Jayme Leagh Franklin le-a răspuns cârcotașilor
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița în costum de baie
Showbiz internațional
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița în costum de…
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Mediafax
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi, iar paturile sunt prea scurte
Adevarul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric...
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
Digi24
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
CUTREMUR la Slatina! Primarul Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”
Mediafax
CUTREMUR la Slatina! Primarul Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
Click.ro
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente,...
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
Promotor.ro
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
go4it.ro
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce-și ținea mâna pe abdomen femeia din spatele lui Trump. Jayme Leagh Franklin le-a răspuns cârcotașilor
De ce-și ținea mâna pe abdomen femeia din spatele lui Trump. Jayme Leagh Franklin le-a răspuns cârcotașilor
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Spectacol cosmic peste Paris. Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei
Spectacol cosmic peste Paris. Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei
Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce s-a ...
Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce s-a închis ușa
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița ...
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița în costum de baie
Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici după aurul european: „Și-a confirmat statutul”
Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici după aurul european: „Și-a confirmat statutul”
Vezi toate știrile