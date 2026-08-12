Eton College a luat măsuri pentru a proteja intimitatea Prințului George înainte ca acesta să își înceapă studiile la prestigioasa școală britanică. Indicatoare cu mesajul „Fotografiatul interzis” au fost instalate în jurul campusului, într-un semnal clar că fotografierea elevilor nu va fi tolerată.

Prințul George, în vârstă de 13 ani, urmează să înceapă cursurile la Eton în luna septembrie, iar pregătirile pentru sosirea sa au început deja. Noile indicatoare au apărut pe gardurile din jurul școlii și atrag atenția asupra regulilor privind fotografierea, potrivit Town & Country.

Eton vrea să-i protejeze intimitatea Prințului George

Mesajul vine într-un moment în care interesul presei pentru viitorul rege este în creștere. George este al doilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, Prințul William.

Măsura nu este însă o premieră. Atunci când William a început să studieze la Eton, în 1995, presa britanică a acceptat un acord prin care fotografierea și urmărirea lui în timpul vieții școlare erau limitate. Scopul era să-i permită tânărului prinț să ducă o viață cât mai apropiată de cea a unui elev obișnuit.

Potrivit relatărilor actuale, este de așteptat ca un aranjament similar să fie stabilit și pentru George, astfel încât presa să poată relata despre evenimentele importante, fără ca viața de zi cu zi a adolescentului să fie urmărită permanent.

Prințul George calcă pe urmele tatălui său

George va urma astfel aceeași școală pe care au absolvit-o atât Prințul William, cât și fratele acestuia, Prințul Harry. Kensington Palace a confirmat în iunie că George va începe studiile la Eton din această toamnă.

Părinții săi, William și Kate Middleton, au insistat în ultimii ani asupra necesității de a proteja cât mai mult intimitatea copiilor lor. Pentru George, trecerea la Eton reprezintă însă o schimbare importantă, având în vedere atenția publică de care se bucură deja.

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