Acasă » Știri » Spectacol cosmic peste Paris. Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei

Spectacol cosmic peste Paris. Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei

De: David Ioan 12/08/2026 | 23:29
Spectacol cosmic peste Paris. Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a oferit un spectacol astronomic impresionant și din Paris, unde fenomenul a fost vizibil ca eclipsă parțială. Conform datelor astronomice, Luna a acoperit aproximativ 92% din discul solar, cu maximul în jurul orei 20:17 (ora locală), când Soarele se afla la doar 7–8 grade deasupra orizontului vestic.

Deși capitala Franței nu s-a aflat în banda de totalitate, vizibilitatea a fost excelentă, iar cerul a căpătat o nuanță neobișnuită, cu lumina diminuată și culori calde spre apus. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Spectacol cosmic peste Paris

În Paris, eclipsa a început la ora 19:22, când marginea Lunii a început să „muște” din Soare, și s-a încheiat în jurul orei 21:09, odată cu apusul. În intervalul de maxim, lumina ambientală s-a estompat vizibil, iar umbrele au devenit difuze, creând o atmosferă aproape crepusculară.

Observatorii din zonele deschise – precum Trocadéro, Montmartre, parcul Saint-Cloud sau malurile Senei – au avut cele mai bune condiții pentru a urmări fenomenul. Mulți parizieni s-au adunat în aceste locuri cu ochelari de protecție certificați ISO 12312-2, obligatorii pentru observarea în siguranță a eclipselor parțiale.

Fenomenul a fost parte dintr-o eclipsă totală vizibilă integral doar din nordul Spaniei, Islanda și Groenlanda, unde Soarele a fost complet acoperit de Lună. În Paris, însă, chiar și acoperirea de peste 90% a produs o imagine spectaculoasă: un Soare transformat într-un semicerc luminos, suspendat deasupra orizontului. Fotografiile realizate din capitală arată un cer galben-auriu, cu un contrast puternic între lumina solară filtrată și siluetele clădirilor sau ale copacilor.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei

Astronomii au subliniat că această eclipsă este una dintre cele mai importante din ultimii 27 de ani pentru Europa continentală, fiind prima vizibilă pe scară largă după cea din 1999. Următoarea eclipsă totală vizibilă din regiune va avea loc pe 2 august 2027, însă Parisul va fi din nou în afara benzii de totalitate.

Evenimentul de astăzi a demonstrat încă o dată fascinația pe care o exercită mișcările cosmice asupra oamenilor – un moment de liniște și uimire colectivă, în care orașul luminilor a privit cerul întunecându-se treptat.

Pentru cei care au observat eclipsa din Paris, imaginea a fost una memorabilă: un Soare aproape dispărut, un cer cu nuanțe de chihlimbar și o liniște neobișnuită peste oraș. Fenomenul a durat aproape două ore, iar la apus, lumina s-a estompat complet, încheind un spectacol ceresc rar, dar perfect vizibil din inima capitalei franceze.

CITEŞTE ŞI: Efectele negative ale eclipsei totale de soare din 12 august 2026. Ce nu ai voie să faci

Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Știri
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce s-a închis ușa
Știri
Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce…
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Mediafax
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi, iar paturile sunt prea scurte
Adevarul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric...
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
Digi24
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
CUTREMUR la Slatina! Primarul Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”
Mediafax
CUTREMUR la Slatina! Primarul Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
Click.ro
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente,...
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
Promotor.ro
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
go4it.ro
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce s-a ...
Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce s-a închis ușa
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița ...
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița în costum de baie
Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici după aurul european: „Și-a confirmat statutul”
Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici după aurul european: „Și-a confirmat statutul”
Roger Federer a revenit pe zgură! Fostul mare campion, surprins jucând tenis cu Bernard Arnault, miliardarul ...
Roger Federer a revenit pe zgură! Fostul mare campion, surprins jucând tenis cu Bernard Arnault, miliardarul din fruntea imperiului Louis Vuitton
Rod Stewart, probleme serioase de sănătate la 81 de ani. Artistul a ajuns pe masa de operație și ...
Rod Stewart, probleme serioase de sănătate la 81 de ani. Artistul a ajuns pe masa de operație și și-a anulat toate concertele
Vezi toate știrile