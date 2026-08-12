Spectacol cosmic peste Paris. Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a oferit un spectacol astronomic impresionant și din Paris, unde fenomenul a fost vizibil ca eclipsă parțială. Conform datelor astronomice, Luna a acoperit aproximativ 92% din discul solar, cu maximul în jurul orei 20:17 (ora locală), când Soarele se afla la doar 7–8 grade deasupra orizontului vestic.

Deși capitala Franței nu s-a aflat în banda de totalitate, vizibilitatea a fost excelentă, iar cerul a căpătat o nuanță neobișnuită, cu lumina diminuată și culori calde spre apus. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Spectacol cosmic peste Paris

În Paris, eclipsa a început la ora 19:22, când marginea Lunii a început să „muște” din Soare, și s-a încheiat în jurul orei 21:09, odată cu apusul. În intervalul de maxim, lumina ambientală s-a estompat vizibil, iar umbrele au devenit difuze, creând o atmosferă aproape crepusculară.

Observatorii din zonele deschise – precum Trocadéro, Montmartre, parcul Saint-Cloud sau malurile Senei – au avut cele mai bune condiții pentru a urmări fenomenul. Mulți parizieni s-au adunat în aceste locuri cu ochelari de protecție certificați ISO 12312-2, obligatorii pentru observarea în siguranță a eclipselor parțiale.

Fenomenul a fost parte dintr-o eclipsă totală vizibilă integral doar din nordul Spaniei, Islanda și Groenlanda, unde Soarele a fost complet acoperit de Lună. În Paris, însă, chiar și acoperirea de peste 90% a produs o imagine spectaculoasă: un Soare transformat într-un semicerc luminos, suspendat deasupra orizontului. Fotografiile realizate din capitală arată un cer galben-auriu, cu un contrast puternic între lumina solară filtrată și siluetele clădirilor sau ale copacilor.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a transformat cerul capitalei

Astronomii au subliniat că această eclipsă este una dintre cele mai importante din ultimii 27 de ani pentru Europa continentală, fiind prima vizibilă pe scară largă după cea din 1999. Următoarea eclipsă totală vizibilă din regiune va avea loc pe 2 august 2027, însă Parisul va fi din nou în afara benzii de totalitate.

Evenimentul de astăzi a demonstrat încă o dată fascinația pe care o exercită mișcările cosmice asupra oamenilor – un moment de liniște și uimire colectivă, în care orașul luminilor a privit cerul întunecându-se treptat.

Pentru cei care au observat eclipsa din Paris, imaginea a fost una memorabilă: un Soare aproape dispărut, un cer cu nuanțe de chihlimbar și o liniște neobișnuită peste oraș. Fenomenul a durat aproape două ore, iar la apus, lumina s-a estompat complet, încheind un spectacol ceresc rar, dar perfect vizibil din inima capitalei franceze.

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