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Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 23:30
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
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Un turist aflat în Eforie Nord a făcut public bonul primit după o masă luată împreună cu încă trei persoane, iar suma finală a stârnit imediat discuții. Într-o perioadă în care fiecare ieșire la restaurant de pe litoral poate veni cu o notă de plată „piperată”, omul a avut parte de o surpriză atunci când a văzut totalul.

170 de lei. Atât a costat toată masa pentru patru persoane! Turistul nu a păstrat bonul doar pentru el. L-a fotografiat și l-a publicat online, provocându-i pe ceilalți să spună dacă suma este una decentă pentru Eforie Nord, în mijlocul sezonului estival.

„Așa arată un bon pentru 4 persoane în Eforie Nord la terasa Cristal. Ce părere aveți? E mult? E ok? 170 de lei în plin sezon”, a scris turistul.

Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord

Surpriza nu este doar suma, ci și lista preparatelor. Cei patru au comandat mai multe feluri de mâncare, iar nota arată o masă destul de generoasă. Au fost trecute o ciorbă de burtă și una de pește, două porții de șnițel de pui, plus cartofi prăjiți și cartofi țărănești. Lista continuă cu ficăței de pui, salată de varză și mămăliguță. Au mai fost adăugate șase chifle și doi ardei iuți.

Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul
Cât costă o masă pentru patru persoane în Eforie Nord. Un turist a publicat bonul

Pe bon, ciorba de burtă figurează la 25 de lei, iar cea de pește la 23 de lei. Cele două porții de șnițel au costat câte 22 de lei.

Garniturile au avut fiecare un preț de 13 lei, salata de varză a fost 10 lei, iar 100 de grame de ficăței de pui au costat 20 de lei. Pentru mămăliguță s-au plătit 8 lei, în timp ce chiflele au ajuns la 12 lei în total. Cei doi ardei iuți au mai adăugat 2 lei.

„Mâncarea, excelentă”

Turistul nu s-a oprit la calculul prețurilor. A avut și un verdict clar după masa luată în stațiune.

„Mâncarea, excelentă. Cine a mâncat măcar odată aici, poate să confirme”, a mai transmis autorul postării.

Într-o perioadă în care turiștii fotografiază frecvent bonurile pentru a arăta cât au ajuns să coste mesele în stațiunile aglomerate, nota de 170 de lei pentru patru persoane a venit ca o surpriză pentru cei care au văzut-o. Practic, suma se împarte la patru și ajunge la aproximativ 42,50 lei de persoană, pentru o masă care a inclus atât ciorbe, cât și fel principal și garnituri.

VEZI ȘI: Ce poți să cumperi cu 15 lei, într-o autoservire din Eforie Nord? Experiment realizat de tânăra din imagine

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