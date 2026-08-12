Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici după aurul european: „Și-a confirmat statutul”

David Popovici a făcut spectacol la Paris, iar ecourile victoriei sale au trecut imediat granițele României. După aurul cucerit la 100 de metri liber, presa din Franța și Italia s-a întrecut în superlative la adresa campionului român, impresionată de finala nebună în care primele trei locuri au fost despărțite de doar câteva sutimi.

Cu timpul de 46,56 secunde, Popovici a stabilit un nou record al competiției și a obținut al treilea titlu continental consecutiv în această probă. Francezii de la L’Equipe au pus lupa pe finala de la Paris, una în care toți cei trei medaliați au reușit, pentru prima dată într-o finală europeană, să coboare sub 47 de secunde.

„Palmaresul său, deja impresionant pentru un tânăr de 21 de ani, se completează. Câștigător cu timpul de 46,56 al unei finale de 100 m de înaltă clasă în această seară de miercuri, în care primii trei clasați au înotat pentru prima dată sub 47 de secunde, David Popovici și-a confirmat statutul. Românul l-a devansat pe rusul Egor Kornev, care a pornit foarte puternic, dar a fost ajuns din urmă în a doua jumătate a cursei, precum și pe maghiarul Kristof Milak”, a notat L’Equipe.

David Popovici a impresionat presa de peste hotare

Cursa a fost una pe muchie de cuțit. Kornev a plecat puternic, însă Popovici a recuperat în partea a doua și a încheiat primul.

Și Le Figaro a analizat în detaliu cursa românului. Francezii au remarcat revenirea și accelerația decisivă din final, care i-au adus victoria.

„Românul David Popovici a fost încoronat campion european la 100 m liber, înregistrand al treilea timp din istorie la finalul unei finale strânse și de foarte înalt nivel. Popovici a parcurs distanța în 46 sec 56/100, la doar 16 sutimi de recordul mondial. Pornind cu un ritm foarte rapid, la jumătatea cursei avea un avans considerabil, iar accelerația sa de pe ultimii metri a fost decisivă”, a scris Le Figaro.

Publicația a mers chiar pe un titlu spectaculos: „Supersonic, David Popovici s-a impus în proba regină”.

Gazzetta dello Sport: „Uimitorul Popovici”

Performanța nu a trecut neobservată nici în Italia. Gazzetta dello Sport a remarcat atât medalia de aur, cât și recordul stabilit de înotătorul român.

„Uimitorul Popovici (aur) continuă să-și confirme poziția pe tronul european și stabilește un nou record al competiției (46,56)”, a transmis Gazzetta dello Sport.

Iar cifrele arată cât de strânsă a fost lupta pentru podium: 46,56 pentru Popovici, 46,74 pentru Egor Kornev și 46,87 pentru Kristof Milak.

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