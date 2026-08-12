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Roger Federer a revenit pe zgură! Fostul mare campion, surprins jucând tenis cu Bernard Arnault, miliardarul din fruntea imperiului Louis Vuitton

De: David Ioan 12/08/2026 | 22:33
Roger Federer a revenit pe zgură! Fostul mare campion, surprins jucând tenis cu Bernard Arnault, miliardarul din fruntea imperiului Louis Vuitton
Roger Federer a revenit pe zgură! Fostul mare campion, surprins jucând tenis cu Bernard Arnault, miliardarul din fruntea imperiului Louis Vuitton. Foto: Instagram
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O scenă rar întâlnită a atras atenția miercuri, când Roger Federer și Bernard Arnault au fost surprinși jucând tenis pe zgură în Italia. Momentul a alimentat interesul publicului, mai ales după ce Arnault a vorbit recent despre rutina sa sportivă și despre pasiunea constantă pentru tenis.

Miliardarul francez a dezvăluit într-un interviu că își dedică câteva ore pe săptămână acestui sport, iar vacanțele îi oferă ocazia să joace alături de prieteni apropiați, printre care și Federer. Declarația a stârnit reacții, fiind una dintre puținele incursiuni publice ale lui Arnault în zona sportivă.

Roger Federer a revenit pe zgură

Federer, retras din circuitul profesionist din 2022, a fost observat în ultimele zile pe terenurile unui club local din Italia, unde a revenit pentru o sesiune relaxată de joc. Apariția sa alături de Arnault a fost surprinsă în câteva secvențe video care au circulat rapid online, prezentând schimburi lejere de mingi și o atmosferă prietenoasă.

Pentru Federer, momentul a reprezentat o continuare firească a relației sale cu tenisul, un sport pe care îl practică acum exclusiv din plăcere. Departe de presiunea competițiilor, elvețianul a petrecut câteva ore pe teren într-un cadru informal, în timpul vacanței sale din Sicilia.

Fostul mare campion, surprins jucând tenis cu Bernard Arnault

Prezența sa în Italia a atras atenția localnicilor și a fanilor, fostul campion fiind recunoscut pentru modul în care reușește să rămână conectat cu publicul chiar și după retragere. Sesiunea de la clubul sportiv din Taormina a completat o vacanță în care Federer a combinat relaxarea cu momentele de interacțiune cu admiratorii.

Deși nu mai concurează, Federer continuă să genereze interes oriunde apare. Imaginile din Italia subliniază atât atașamentul său față de tenis, cât și modul natural în care își păstrează legătura cu oamenii, fie pe marile arene, fie în contexte neoficiale, în timpul unei după-amiezi de vară.

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