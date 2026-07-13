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Kate Middleton a făcut senzație la Wimbledon. Rochia roșie spectaculoasă cu care Prințesa de Wales a atras toate privirile în loja regală

De: Paul Hangerli 13/07/2026 | 07:20
Kate Middleton a făcut senzație la Wimbledon. Rochia roșie spectaculoasă cu care Prințesa de Wales a atras toate privirile în loja regală
Prințesa Kate a surprins cu ținuta ei roșie, sursa-colaj CANCAN.RO
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Kate Middleton a fost, din nou, una dintre cele mai admirate prezențe de la Wimbledon. Prințesa de Wales a impresionat cu o elegantă rochie roșie semnată de Roland Mouret, purtată la finala feminină, iar o zi mai târziu a revenit în loja regală alături de prințul George și prințesa Charlotte pentru finala masculină. Ținuta sa a atras toate privirile și a fost una dintre cele mai comentate apariții ale turneului londonez.

O apariție regală care a cucerit Wimbledon

Kate Middleton a demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai elegante membre ale familiei regale britanice. La finala feminină de la Wimbledon, Prințesa de Wales a ales o spectaculoasă rochie roșie cu peplum, creată de designerul Roland Mouret, o piesă vestimentară care i-a pus perfect în valoare silueta și care a devenit imediat subiect de discuție în presa britanică.

Ținuta a fost completată de bijuterii elegante din rubine și diamante, iar apariția sa a fost descrisă drept una dintre cele mai reușite din ultimii ani la prestigiosul turneu londonez.

Înainte de a lua loc în celebra Royal Box de pe Terenul Central, Kate s-a întâlnit cu jucătoarele și cu angajații All England Lawn Tennis Club, al cărui patron este.

A revenit și la finala masculină, alături de George și Charlotte

Duminică, Prințesa de Wales a revenit la Wimbledon pentru ultima zi a competiției. De această dată, ea a fost însoțită de cei doi copii ai săi, prințul George și prințesa Charlotte, care au urmărit finala masculină din loja regală.

Alături de familia regală s-au aflat și prințul Michael de Kent, lordul și lady Frederick Windsor, precum și lady Gabriella Windsor.

Finala masculină a fost urmărită și de numeroase vedete internaționale, transformând Royal Box într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale competiției.

Nicole Kidman, Ben Stiller și Dustin Hoffman, printre invitații de onoare

Kate Middleton a împărțit loja regală cu unele dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood.

Nicole Kidman a ales un costum alb elegant pentru apariția sa și a profitat de o scurtă pauză dintre proiectele cinematografice pentru a urmări finala.

Tot în Royal Box s-au aflat Anna Wintour, fostul redactor-șef al revistei Vogue, actorii Dustin Hoffman și Ben Stiller, Rami Malek, Sienna Miller și logodnicul ei Oli Green, cântăreața Raye, precum și jurnalistul britanic Amol Rajan.

De-a lungul întregului turneu, loja regală a găzduit și alte personalități precum Roger Federer, Benedict Cumberbatch, Jason Isaacs, Elle Fanning și Celia Imrie.

Wimbledon, unul dintre evenimentele preferate ale lui Kate Middleton

În calitate de patroană a All England Lawn Tennis Club, Kate Middleton este una dintre cele mai constante prezențe la Wimbledon.

De când a preluat acest rol, ea a lipsit de la finala feminină doar de două ori. În 2024, când urma tratament pentru cancer, a participat doar la finala masculină, iar în 2017 a fost prezentă într-o zi anterioară a turneului și la finala masculină.

În schimb, în 2025, 2023, 2022 și 2021, Prințesa de Wales a înmânat personal trofeele campioanei și finalistei competiției feminine. În 2018 și 2019 a urmărit finalele alături de Meghan Markle, iar ediția din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei.

Familia Middleton, nelipsită din tribune

Nu doar Kate a fost prezentă la Wimbledon în acest an. Mama sa, Carole Middleton, a asistat la mai multe meciuri, iar tatăl ei, Michael Middleton, sora sa, Pippa Middleton, precum și fratele James Middleton și soția acestuia, Alizée, s-au numărat și ei printre spectatorii turneului.

Prin apariția sa impecabilă și eleganța caracteristică, Kate Middleton a confirmat încă o dată că Wimbledon nu este doar unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume, ci și o adevărată paradă a rafinamentului, în care Prințesa de Wales reușește, an de an, să fie una dintre cele mai admirate prezențe.

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