Tania Halep, mama Simonei Halep, a fost surprinsă de CANCAN.RO pe modul de relaxare, pe plajă la Mamaia. Împreună cu o prietenă, ea deapănă povești pe un șezlong încăpător. Și are multe de povestit! Cine e mama Simonei Halep și cum și-a ajutat fiica să devină numărul 1 mondial, aflăm din rândurile de mai jos.

Tania Halep, a cărei vârstă nu o vom dezvălui din discreție, este o femeie ce provine dintr-o familie modestă. Nici măcar milioanele adunate de fiica ei, campiona Simona Halep, nu i-au schimbat prea mult abordarea în viață și a rămas o femeie simplă pentru care familia va reprezenta mereu principalul obiectiv al existenței sale.

Alături de soțul său, Stere Halep, Tania a îndrumat-o pe Simona pe calea sportului și a crezut în ea chiar și înainte ca rezultatele să apară.

Ca orice femeie de vârsta sa, Tania Halep nu-și mai dorește decât să-și vadă copiii dăruindu-i nepoței. Din partea băiatului ei mai mare, Nicolae, fratele Simonei, familia are deja nepoți. Pe cei mari îi cheamă Tania și Stere, un omagiu adus părinților. Cât despre gemeni, anunțați anul trecut în august, încă nu au fost prezentați publicului.

Din păcate, Simona încă nu i-a oferit Taniei Halep niciun nepoțel. Scurtul mariaj cu Toni Iuruc s-a sfârșit extrem de rapid. De atunci, Simona a avut doar relații pasagere. Cea mai recentă este cu Dorin Mateiu, supranumit „Regele Mezelurilor”, alături de care a fost surprinsă de CANCAN.RO în insula grecească Mykonos, iar pozele pot fi găsite AICI. Relația este însă într-un stadiu incipient. Suntem departe de orice anunțuri care ar putea s-o facă fericită pe doamna Halep senior.

Asemănarea fizică dintre Simona și mama ei Tania este evidentă. Ce le diferențiază este însă temperamentul. În timp ce Tania Halep a acceptat ca soțul ei Stere să controleze deciziile mari ale familiei, iar ea și-a rezervat rolul de casnică, cu Simona lucrurile stau cum nu se poate mai diferit. Ea nu a putut accepta mariajul „tradițional” cu Toni Iuruc, bărbat provenind și el dintr-o familie conservatoare de aromâni.

Totuși, Tania Halep n-are cum să nu fie interesată de destinul fiicei sale, așa că a citit cu siguranță predicțiile numerologului Andreas Stavarache, care susținea AICI că Simona și „Regele Mezelurilor” au perspective bune pentru a procrea, cel puțin din punct de vedere numerologic. La cât de asortați erau în poze, par să fie pe lungimi de undă similare, deci doamna Halep poate spera.

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