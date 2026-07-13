Filmul tragediei în care pilotul Adrian Rus și-a pierdut viața: ”A venit lansat”

Un grav accident produs pe circuitul de la Brno, în Cehia, a îndoliat lumea motociclismului european, după ce doi piloți și-au pierdut viața în urma unui impact violent petrecut chiar la începutul unei curse din cadrul Campionatului Alpe Adria. Printre victime se numără și românul Adrian Rus, unul dintre cei mai apreciați sportivi ai noii generații, cunoscut atât pentru rezultatele din competiții, cât și pentru activitatea sa din mediul online.

Tragedia s-a produs la doar câteva secunde după startul cursei, într-un moment în care plutonul accelera puternic pe linia dreaptă. Un pilot aflat pe grila de plecare a întâmpinat o problemă tehnică, iar motocicleta sa a rămas imobilizată chiar pe traseu. În timp ce ceilalți concurenți încercau să evite obstacolul apărut pe circuit, Adrian Rus, aflat în partea din spate a plutonului și venind cu o viteză foarte mare, nu a mai avut timpul necesar pentru a evita coliziunea.

Filmul tragediei în care pilotul Adrian Rus și-a pierdut viața

Impactul a fost extrem de puternic și a provocat distrugerea motocicletelor implicate. Din cauza combustibilului aflat în rezervoarele pline, cele două motociclete au luat foc imediat după ciocnire, iar imaginile surprinse de spectatorii aflați în tribune au evidențiat gravitatea incidentului. Organizatorii au întrerupt imediat competiția și au arborat steagul roșu, în timp ce echipele medicale și pompierii au intervenit de urgență pe circuit.

„Pilotul care vine din spate, clasat pe ultimele linii, în coada plutonului, datorită distanței, are posibilitatea să atingă o viteză destul de mare. El vine lansat din spate, vine lansat cu o viteză foarte mare, nemaiavând timp să vadă, să ia contact cu realitatea, apărându-i în față în fracțiuni de secundă motociclistul care avea acea problemă tehnică și nu a putut să ia startul”, a spus Sorin Ene, pilot de drifturi, potrivit Observatornews.ro

Pilotul austriac implicat în accident a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului. Adrian Rus a fost preluat în stare critică și transportat de urgență la Spitalul Universitar din Brno, unde medicii au încercat timp de mai multe ore să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, sportivul român a murit din cauza leziunilor extrem de grave suferite în urma impactului.

În categoria Superbike, motocicletele sunt echipate cu motoare de aproximativ 1.000 de centimetri cubi și dezvoltă peste 200 de cai putere, fiind capabile să depășească 300 de kilometri pe oră. Chiar și în zona de start, acestea pot depăși 100 km/h în doar câteva zeci de metri, ceea ce face ca orice incident apărut pe traseu să lase foarte puțin timp de reacție pentru concurenți.

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