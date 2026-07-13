Acasă » Știri » Filmul tragediei în care pilotul Adrian Rus și-a pierdut viața: ”A venit lansat”

Filmul tragediei în care pilotul Adrian Rus și-a pierdut viața: ”A venit lansat”

De: Anca Chihaie 13/07/2026 | 08:08
Filmul tragediei în care pilotul Adrian Rus și-a pierdut viața: ”A venit lansat”
Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un grav accident produs pe circuitul de la Brno, în Cehia, a îndoliat lumea motociclismului european, după ce doi piloți și-au pierdut viața în urma unui impact violent petrecut chiar la începutul unei curse din cadrul Campionatului Alpe Adria. Printre victime se numără și românul Adrian Rus, unul dintre cei mai apreciați sportivi ai noii generații, cunoscut atât pentru rezultatele din competiții, cât și pentru activitatea sa din mediul online.

Tragedia s-a produs la doar câteva secunde după startul cursei, într-un moment în care plutonul accelera puternic pe linia dreaptă. Un pilot aflat pe grila de plecare a întâmpinat o problemă tehnică, iar motocicleta sa a rămas imobilizată chiar pe traseu. În timp ce ceilalți concurenți încercau să evite obstacolul apărut pe circuit, Adrian Rus, aflat în partea din spate a plutonului și venind cu o viteză foarte mare, nu a mai avut timpul necesar pentru a evita coliziunea.

Filmul tragediei în care pilotul Adrian Rus și-a pierdut viața

Impactul a fost extrem de puternic și a provocat distrugerea motocicletelor implicate. Din cauza combustibilului aflat în rezervoarele pline, cele două motociclete au luat foc imediat după ciocnire, iar imaginile surprinse de spectatorii aflați în tribune au evidențiat gravitatea incidentului. Organizatorii au întrerupt imediat competiția și au arborat steagul roșu, în timp ce echipele medicale și pompierii au intervenit de urgență pe circuit.

„Pilotul care vine din spate, clasat pe ultimele linii, în coada plutonului, datorită distanței, are posibilitatea să atingă o viteză destul de mare. El vine lansat din spate, vine lansat cu o viteză foarte mare, nemaiavând timp să vadă, să ia contact cu realitatea, apărându-i în față în fracțiuni de secundă motociclistul care avea acea problemă tehnică și nu a putut să ia startul”, a spus Sorin Ene, pilot de drifturi, potrivit Observatornews.ro

Pilotul austriac implicat în accident a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului. Adrian Rus a fost preluat în stare critică și transportat de urgență la Spitalul Universitar din Brno, unde medicii au încercat timp de mai multe ore să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, sportivul român a murit din cauza leziunilor extrem de grave suferite în urma impactului.

În categoria Superbike, motocicletele sunt echipate cu motoare de aproximativ 1.000 de centimetri cubi și dezvoltă peste 200 de cai putere, fiind capabile să depășească 300 de kilometri pe oră. Chiar și în zona de start, acestea pot depăși 100 km/h în doar câteva zeci de metri, ceea ce face ca orice incident apărut pe traseu să lase foarte puțin timp de reacție pentru concurenți.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea fotbalului! Ken Bates, fostul patron al lui Chelsea și Leeds United, a murit

Tragedie în Bahamas. Un avion cu 10 persoane la bord s-a prăbușit chiar în ziua aniversării independenței țării

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Știri
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Cine este tânăra care a urcat alături de Tyla pe scenă la Beach, Please? Cum a ajuns să danseze pe cea mai celebră piesă a cântăreței
Știri
Cine este tânăra care a urcat alături de Tyla pe scenă la Beach, Please? Cum a ajuns să…
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Continuă necazurile omului de afaceri din Timiș căruia i-a murit fata în Malta, în condiții suspecte. Afacerile familiei se prăbușesc pentru că în acte era trecută Denisa
Gandul.ro
Continuă necazurile omului de afaceri din Timiș căruia i-a murit fata în Malta,...
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la oficializarea relației de la Wimbledon
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie
Digi24
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Bianca Drăgușanu s-a operat din nou. Vedeta a apărut cu capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Click.ro
Bianca Drăgușanu s-a operat din nou. Vedeta a apărut cu capul bandajat: „Am făcut-o și...
În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de carburanți. Cum sunt recompensați
Digi 24
În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de...
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei
Digi24
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească...
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor.ro
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Adolescentă olandeză a cunoscut un băiat român pe Roblox. Ce a urmat e șocant
go4it.ro
Adolescentă olandeză a cunoscut un băiat român pe Roblox. Ce a urmat e șocant
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Continuă necazurile omului de afaceri din Timiș căruia i-a murit fata în Malta, în condiții suspecte. Afacerile familiei se prăbușesc pentru că în acte era trecută Denisa
Gandul.ro
Continuă necazurile omului de afaceri din Timiș căruia i-a murit fata în Malta, în condiții...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Cine este tânăra care a urcat alături de Tyla pe scenă la Beach, Please? Cum a ajuns să danseze ...
Cine este tânăra care a urcat alături de Tyla pe scenă la Beach, Please? Cum a ajuns să danseze pe cea mai celebră piesă a cântăreței
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din „Jurassic Park”, a murit în mod „brusc și neașteptat”
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din „Jurassic Park”, a murit în mod „brusc și neașteptat”
S-a emis alertă în Cluj Napoca, după ce Lavinia a plecat de acasă. Are 14 ani și nu a mai fost văzută ...
S-a emis alertă în Cluj Napoca, după ce Lavinia a plecat de acasă. Are 14 ani și nu a mai fost văzută de pe 11 iulie
Simona Halep a postat prima imagine cu noul iubit, după ce și-au oficializat relația. Au stat în ...
Simona Halep a postat prima imagine cu noul iubit, după ce și-au oficializat relația. Au stat în loja regală, alături de Kate Middleton
Adelina Pestrițu le-a blocat pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici: ”N-a fost vreun accident”
Adelina Pestrițu le-a blocat pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici: ”N-a fost vreun accident”
Vezi toate știrile