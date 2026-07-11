Doliu în lumea fotbalului! Ken Bates, fostul patron al lui Chelsea și Leeds United, a murit

Veste tristă în rândul fotbalului englez. Fostul patron al cluburilor de fotbal Chelsea și Leeds United, Ken Bates, s-a stins din viață sâmbătă, 11 iulie. Afaceristul britanic avea 94 de ani, iar anunțul dispariției sale a fost făcut de reprezentanții Chelsea FC.

Este doliu în lumea fotbalului englez. Sâmbătă, 11 iulie, Chelsea FC a anunțat cu tristețe trecerea la cele veșnice a fostului patron și președinte al clubului de succes, cât și al clubului Leeds United. Bărbatul a murit înconjurat de familie, în locuința sa din Monaco.

Ken Bates a murit

Bărbatul în vârstă de 94 de ani a fost un om de afaceri de succes. Vestea că s-a stins din viață a fost făcută de clubul la care a fost patron, Chelsea FC. Comunicatul pe care l-au transmis reprezentanții arată că a murit înconjurat de soția sa, Suzanah și de familie, potrivit Mediafax. Mai mult decât atât, și-au exprimat regretul pe care îl au în urma dispariției celui care a susținut echipa în cea mai grea perioadă. Rolul său a fost unul esențial în transformarea uluitoare a clubului, astfel că a ajuns unul dintre cele mai apreciate din ultimii ani.

Ken a preluat clubul în anul 1982, atunci când evoluau la Divizia Secundă și se confruntau cu datorii uriașe, de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline. Bărbatul a investit atât resurse, cât și timp o perioadă de două decenii, pentru stabilirea clubului. Ulterior, au reușit să obțină rezultate impresionante. Ken a încetat colaborarea în anul 2003, atunci când a vândut Chelsea miliardarului rus Roman Abramovich. Suma pe care i-a oferit-o a fost de aproximativ 140 de milioane de lire sterline. Pe de altă parte, clubul are în continuare datorii considerabile, însă se bucură în același timp de una dintre cele mai frumoase perioade din istoria sa.

După ce a încetat colaborarea cu Chelsea, afaceristul a devenit proprietarul echipei Leeds United, în anul 2005. În anul 2006, clubul a ajuns în finala play-off-ului pentru promovarea la Premier League, însă un an mai târziu a retrogradat în al treilea eșalon englez. La finalul anului 2012, Ken Bates și-a vândut participarea, dar a mai rămas o perioadă scurtă de timp președinte, iar apoi președinte de onoare. În iulie 2013, bărbatul s-a retras definitiv.

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