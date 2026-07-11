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Nu e o glumă! Cât costă un kilogram de vinete în Piața Obor din Capitală

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 20:41
Nu e o glumă! Cât costă un kilogram de vinete în Piața Obor din Capitală
Cât costă un kilogram de vinete/ sursa foto: Facebook
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Pe lângă fructele sau legumele sezoniere precum roșiile, românii caută în această perioadă faimoasele vinete. În ultimele zile s-au făcut cozi lungi în piețele din țară pentru a cumpăra la un preț avantajos.

Vinetele sunt la mare căutare, astfel că românii au ajuns la tarabele din piețe în speranța că le vor găsi. Comercianții s-au pregătit, așadar s-au format cozi uriașe pentru a le achiziționa. În ultimele zile, leguma plină de nutrienți și vitamine a dispărut mai repede din piețe decât roșiile, castraveții, ardeii sau varza.

Cât costă un kilogram de vinete

În Piața Obor, tarabele sunt pline de legume și fructe proaspete, însă în ultima perioadă, vedeta este vânăta. Din ce în ce mai mulți români cumpără kilograme bune de vinete fie pentru a le prepara acum, fie pentru a le pune la congelator. Acum, de exemplu, prețurile sunt variate, în funcție de comerciant, de locul din care provin, dar și de cât de fresh sunt. Pentru un kilogram, românii trebuie să scoată din buzunar între 2,90 lei și 5 lei kilogramul.

De când au început să se coacă bine, numai asta se cere. Vin oamenii dimineața și iau câte cinci, șapte, chiar zece kilograme. Toți spun același lucru: fac salată pentru familie, a spus un comerciant potrivit Libertatea.

De asemenea, o altă comerciantă îi atrage pe oameni cu un slogan impresionant. Vinetele de la ea provin din Băleni, Dâmbovița.

Nu mai stați și vă uitați, hai veniți de cumpărați!, este mesajul vânzătoarei.

Ce beneficii au vinetele

Deși mulți spun că este o legumă, din punct de vedere botanic este un fruct. Cu toate acestea, realitatea rămâne aceeași: vinetele sunt foarte sănătoase pentru organism. Acestea sunt surse bogate în nutrienți, vitamine, minerale și antioxidanți. Mai mult decât atât, au puține calorii, ceea ce înseamnă că sunt potrivite pentru persoanele care țin la siluetă.

Vinetele conțin, de asemenea, vitamina C și K, dar sunt și bogate în fibre și antioxidanți, care aduc doar beneficii corpului. În plus, rolul antioxidanților pe care îi conțin este foarte important și asta pentru că numeroase studii arată că ar putea ajuta la prevenirea mai multor tipuri de boli cronice. Printre ele se numără bolile de inimă și cancerul.

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