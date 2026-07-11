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Cum s-au filmat Andreea Popescu și Rareș Cojoc în miezul zilei, la 3 luni de la divorț. Imaginile s-au viralizat!

De: Alina Drăgan 11/07/2026 | 20:02
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună /Foto: Social media
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Unul dintre divorțurile răsunătoare din acest an a fost cel dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi și-au spus adio după ani buni de căsnicie. Deși s-au separat, aceștia au rămas în relații bune de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. În relații prea bune chiar, ar spune unii. Se pare că foștii soți se afișează din ce în ce mai des împreună, mai apropiați și chiar dau impresia unei familii fericite. Există oare șanse de împăcare?

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul copiilor. Mai mult, au fost discreți în ceea ce privește despărțirea, tocmai pentru a nu îi afecta pe micuți. Iar acum petrec tot mai mult timp împreună.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună

Deși au decis să meargă pe drumuri separate, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat încă de la început că divorțul lor nu a fost unul cu scandal și au stabilit că vor păstra mereu o relație apropiată de dragul copiilor. Și așa au și făcut, la aniversări, la fiecare moment important din viața micuților, cei doi fac front comun.

Așa s-a întâmplat și recent, când Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au întâlnit pentru a-l susține pe fiul lor, Ioachim, care a participat la o cursă de karturi. Competiția a reunit întreaga familie. Andreea Popescu a fost prezentă, la fel și Rareș Cojoc, alături de frații lui Ioachim.

„Ioachim când nu sunt cu el nu vrea să performeze. Așa că mereu are nevoie de susținerea și suportul meu și de încurajarea mea. Nu a scos timpii buni și acum trebuie să mă duc, să am o discuție cu el, să îl motivez, să îl încurajez. Când nu e mami, chiar dacă e cu Rareș, mă sună ca să am o discuție cu el”, a spus Andreea Popescu, în mediul online.

Mai mult, bruneta a postat și numeroase imagini de la eveniment, în care apare alături de fostul soț și de copii. Cu toții se distrează împreună și dau senzația că încă formează o familie fericită. Imaginile au lăsat loc și de speculații, iar apropierile dintre cei doi foști parteneri i-au dus pe mulți cu gândul că ar mai putea exista totuși șanse de împăcare. Mai ales având în vedere că pare că se înțeleg atât de bine.

 

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Foto: Instagram, Video: Instagram

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