Yamato Zaharia și iubita, ținute de zeci de mii de euro la Beach, Please! Luptătorul RXF s-a afișat cu accesorii care costă cât un apartament în Capitală

Yamato Zaharia a făcut senzație la Beach, Please 2026 alături de iubita lui, Iza. Nu, nu a urcat pe scenă și nici nu s-a mai luat de vreun prieten, așa cum a făcut anul trecut când l-a tras de urechi pe Bogdan Mocanu. De data asta, luptătorul a oferit un interviu savuros pentru CANCAN.RO, alături de iubita lui, în care au dezvăluit picanterii din relația lor, dar cu siguranță vor stârni și invidii. Nu, nu datorită relației, ci prin prisma ținutelor purtate. Dacă Iza este designer și a purtat o ținută de la propriul brand, Yamato a ales să accesorizeze totul cu bijuterii care valorează cât un apartament!

Yamato Zaharia și Iza au fost prezenți la festivalul Beach, Please acolo unde au oferit un interviu exclusiv în care au vorbit despre relația lor. Iza susține că iubitul ei este o persoană mai dificilă, iar luptătorul nu o contrazice, dimpotrivă: Yamato recunoaște că deseori calcă pe bec și își supără iubita. Cum reușește Iza să se impună în fața rebelului luptător, aflați în interviul de mai jos.

Yamato Zaharia și iubita, ținute de zeci de mii de euro la festival

CANCAN.RO: Să facem un outfit-check. Iza, spune-ne tu despre ce e vorba.

Iza: Fusta și coresetul meu sunt făcute de mine, iar pe Yamato tot eu l-am îmbrăcat.

Yamato Zaharia: Piesa de rezistență ( n.r. tricoul) e opera ei de artă. De fapt, ea e opera.

CANCAN.RO: Cum la luat naștere printul?

Iza: Yamato m-a ajutat să mă vopsesc și să fac printul

Yamato Zaharia: I-am spus că dacă tot e designer vestimentar să își pună amprenta ca lumea pe haine.

CANCAN.RO: Dacă tot vorbim despre haine și accesorii, spune-mi despre ceasul pe care îl porți?

Yamato Zaharia: Ceasul nu e o firmă wow, e din America, dar diamantele sunt reale, am inelul cu care am zăpăcit pe toată lumea, lanțul, dar cel mai important e caracterul.

CANCAN.RO: Câți bani porți astăzi pe tine?

Yamato Zaharia: Eu sunt modest, nu dau niciodată sume, dar port un apartament cu două camere într-o zonă medie din București. Iar la Iza nu zicem o sumă, ea nu poartă diamante, e ea un diamant scos din noroi, șlefuit și pe zi ce trece evoluează.

CANCAN.RO: Dar nu îți este frică să umbli așa?

Yamato Zaharia: La capacitățile mele nu îmi este frică să merg pe stradă. Sunt un bărbat modest, nu am de ce să am animozități cu nimeni să încerce să îmi tragă de lanț, să și-o încerce cu mine. La mine violența este ultima din listă.

Iza spune tot: „Yamato este o persoană mai dificilă”

CANCAN.RO: Spuneți-mi despre relația voastră? Cum sunteți acum?

Iza: Suntem foarte bine, ne distrăm, facem poze. Săracul de el câte poze l-am pus să-mi facă.

CANCAN.RO: Dar e o relație cu năbădăi?

Iza: Da, Yamato este o persoană un pic mai dificilă.

Yamato Zaharia: Viața alături de mine e o viață cu urcușuri și coborâșuri, un carusel de emoții, treci prin toate alături de mine.

CANCAN.RO: Deci o superi?

Yamato Zaharia: Din păcate supăr pe toată lumea.

Iza: Nu prea mai permit eu lucruri, din fericire. Nu știu când m-a supărat ultima oară.

Yamato Zaharia: Mereu o supăr.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să corectezi la tine?

Yamato Zaharia: Nu aș corecta nimic la mine, eu omul care sunt în fața camerelor, sunt și atunci când dai mâna cu mine. Ori că sunt pe șantier și același Yamato este cel care poate să meargă în Parlament.

CANCAN.RO: Spune-ne tu, Iza. Ce ai schimba la el?

Iza: Să nu mai fie atât de accesibil și să aibă anumite limite.

Yamato Zaharia: Ea e începătoare în ceea ce privește presa, trebuia să lase și ea lucrurile să rămână un mister, cum se face.

CANCAN.RO: Urmează o cerere?

Yamato Zaharia: O cerere să mergem până la magazin, la supermarket, din astea.

Iza: Să mergem la Playboi Carti.

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