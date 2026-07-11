Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada romantică din Mykonos, a venit și confirmarea

Simona Halep și Dorin Mateiu și-au asumat public relația! Așa cum știm, fostul lider WTA a decis să se retragă din viața sportivă și să își dedice timpul vieții personale. În urmă cu o lună CANCAN.RO vă dezvăluia relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu, milionarul supranumit „Regele mezelurilor”. Imaginile cu escapada lor din Mykonos au făcut înconjorul internetului, însă cei doi au preferat să fie foarte discreți în privința declarațiilor. Acum, la o lună de la dezvăluirea relației lor, Simona Halep și Dorin Mateiu au fost surprinși împreună la turneul de la Wimbledon.

Simona Halep (34 de ani) și Dorin Mateiu (58 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care recent a fost dezvăluită și publicului. Cei doi au avut parte de o escapadă romantică în Mykonos acolo unde s-au bucurat de plajă, mare și romantism pe tărâmurile elene. Imaginile cu ei au făcut înconjurul internetului și al presei, însă niciunul dintre cei doi protagoniști ai celei mai noi povești de iubire nu a confirmat legătura. La o lună de la acel moment a venit confirmarea oficială din partea protagoniștilor!

Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon

În această seară are loc finala turneului de la Wimbledon, iar fosta câștigătoare a trofeului din 2019 nu putea lipsi de la acest eveniment. Simona Halep și Dorin Mateiu urmăresc împreună meciul din Loja Regală, notează Prosport.

Îmbrăcată într-o ținută vaporoasă, deschisă la culoare și cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați, Simona stă în dreapta partenerului ei. Milionarul Dorin Mateiu a ales să poarte un costum bleumarin cu o cămașă albă și cravată în nuanțe contrastante. De asemenea, remarcăm că și Dorin Mateiu a optat pentru o pereche de ochelari de soare.

Fostul lider WTA și partenerul ei, în Loja Regală alături de Prințesa de Wales

Simona Halep și Dorin Mateiu sunt pe rândul doi al Lojei Regale, iar în imediata lor apropiere se află și Katerine, prințesa de Wales. Fosta campioană mondială și partenerul ei au bifat astfel oficializarea relației dintre ei. Discreți. Cei doi urmăresc finala din tribune, iar prezența lor a fost una dintre cele mai apreciate ale zilei și marchează oficializarea relației.

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