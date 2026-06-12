Numerologul vedetelor, despre Simona Halep și ”Regele mezelurilor”: „E posibil să rămână însărcinată”

Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat acum trei ani și jumătate, după o căsnicie care a durat mai puțin de un an. La trei ani și jumătate de la separarea de afacerist, Simona Halep a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele Mezelurilor”, pe o insulă din Grecia, iar CANCAN.RO v-a prezentat în exclusivitate imaginile. Acum, am aflat ce șanse are relația lor, dar și ce cumpănă ar putea să o aștepte pe sportivă în viitor. Predicția numerologului vedetelor este clară, dar total…neașteptată!

Simona Halep a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, un afacerist cu peste două decenii mai mare decât ea. Sigur că această legătură a ridicat numeroase semne de întrebare și i-a făcut pe unii dintre fanii ei să se uite sceptici la noua poveste de dragoste a fostului lider mondial. Doar că, știți cum se spune în viață, uneori norocul mai ține și de alte lucruri, precum compatibilitatea dintre doi oameni. Așadar, numerologul vedetelor ne-a dezvăluit ce șanse are relația Simonei cu „Regele Mezelurilor”, dar și la ce să fie atentă fosta campioană.

Numerologul vedetelor spune dacă va rezista relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu

Numerologul vedetelor, Andreas Stavarache, a analizat harta numerologică a Simonei Halep. Potrivit specialistului, perioada pe care o traversează fosta campioană este una favorabilă iubirii și construirii unei relații stabile și există indicii că următorii ani ar putea aduce schimbări importante pe plan personal.

„Pe harta Simonei Halep pot spune că se află pe o energie ce ține de relații de doi, adică practic în codul ei anual este energia doi. Este foarte importantă, o energie doi și mai are și un destin doi, asta arată că are un potențial să-și facă o relație și la anul chiar să apară un copil. Universul o susține mai mult anul acesta pe relații și are și potențial chiar să rămână și gravidă la anul, uitându-mă pe harta ei”, a spus Andreas Stavarache.

Andreas Stavarache susține că există un motiv pentru care de-a lungul timpului Simona Halep a ales bărbați mai în vârstă decât ea. Datele sale numerologice indică o atracție naturală către bărbații mai în vârstă, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că astfel de relații sunt și cele mai potrivite pentru ea pe termen lung.

„Când vine vorba de bărbați, Simona are un tipar să aleagă bărbații mai în vârstă fiind născută și luna a noua, numărul 9 reprezintă generația mai învârstă, generația mai înțeleaptă sau mai dezvoltată pe un nivel în Matrix.De asemenea, avem și o zi de nouă, la fel 27.9, deci ea poate să fie atrasă de bărbații mai în vârstă, ceea ce îi recomand este să aleagă unul din apropiere de vârsta ei. În numerologie arată foarte clar că este mai benefic pentru ea un bărbat mai aproape de vârstă decât prea îndepărtat de vârstă, chiar dacă codurile din data nașterii au această energie a maturității”, a dezvăluit numerologul vedetelor pentru CANCAN.RO.

Numerologul vedetelor consideră că provocarea reală pentru Simona Halep nu ține neapărat de alegerea partenerului, ci de echilibrul dintre viața personală și vocația care a consacrat-o. Acesta spune că fosta tenismenă are o misiune puternic legată de valorificarea talentului cu care a fost înzestrată și că orice relație care o îndepărtează de acest drum va întâmpina dificultăți.

„Simona Halep are o karmă ce ține de talent, de hartă energetică asupra talentului său astral,deci ea are un talent foarte mare astral. Practic ea are tendința pentru o relație să renunțe sau să scade un pic nivelul de carieră, iar universul vrea de la el dimpotrivă,să-și arată talentul acesta pe care îl deține și să-l dezvolte mai mult. Poate să rămână cu acest bărbat, din perspectiva mea, doar cu o singură condiție,dacă la anul rămâne gravidă, iar asta are un potențial destul de mare, și dacă acest bărbat nu îi pune bețe roate în dezvoltarea carierei sale. Universul ia toți bărbații din viața ei, dacă Simona deprioritizează cariera. Deci scopul ei principal ar trebui să fie focusat întâi pe partea de dezvoltarea a talentelor pe care ea le ține și apoi discutăm de partea relației.Așa că fiind și născută în luna a noua și mai are și o zi de 27, tot cu un cod nou și un cod de Marte și Uranus dezvoltat foarte puternic în talentele pe care ea le ține, aș putea să spun foarte simplu că întâi Simona trebuie să pună accent pe carieră și apoi va veni cu siguranță și relația. Ea poate să aibă o relație doar cu un bărbat care participă la dezvoltarea ei și a talentelor pe care ea le ține și în direcția aceasta.Dacă nu face lucrul acesta, atunci relațiile se pot rupe brusc, nu țin foarte mult și pot fi pasagere, chiar și dacă se căsătorește se poate despărți. Este o ființă destul de dezvoltată, Simona Halep, la nivel de conștiință, dar trebuie să aibă grijă să nu ia un bărbat care e mai mare decât ea cu 5 ani. Deci ideal ar fi ca diferența să fie de maxim 5 ani”, a mai susținut Andreas Stavarache.

Andreas Stavarache o avertizează pe fosta tenismenă: „Să fie atentă în special la mama ei”

Andreas Stavarache susține că, dincolo de aspecte care țin de iubire și carieră, Simona Halep ar trebui să acorde o atenție sporită și familiei sale în perioada următoare. Numerologul o avertizează pe Simona să ofere sprijin celor apropiați din familie, în special mamei sale, și să mențină un echilibru în familie, carieră și viața personală.

„Ar trebui să fie atentă la problemele familiei sale, in special la mama ei, dacă mama ei are probleme de sănătate ar trebui să se ocupe mai mult de mama ei, de femeile din viața ei, să le ajute. Dacă face lucrul acesta perioada asta și își îngrijește și pe cei dragi pe partea de sănătate, și este atentă și ea la sănătate, toate lucrurile pot să meargă în favoarea unei relații de lungă durată. Este într-o perioadă în care, da, relațiile se pot îmbunătăți dar cu condiția să nu renunțe la carieră. Îi recomand Simonei Halep să se îngrijească mai mult de mama ei, să vadă dacă mama ei este ok, să se ducă cu ea la analize dacă este cazul în direcția asta, adică să se focuseze foarte mult pe îngrijirea familiei ei”, a mai spus Andreas Stavarache pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Toni Iuruc, primele declarații după ce Simona Halep a fost în vacanță cu “Regele mezelurilor”. Fostul soț, luat prin surprindere de relația campioanei: “Le doresc numai bine”

ACCESEAZĂ ȘI: Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!