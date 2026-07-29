Kate Middleton respectă reguli alimentare stricte în timpul vizitelor oficiale. Ce alimente evită cu orice preț

Kate Middleton urmează un set strict de reguli alimentare atunci când participă la vizite oficiale în țară sau în străinătate, multe dintre acestea fiind impuse de protocolul Casei Regale și menite să evite incidentele neplăcute.

Potrivit Radar Online, soția prințului William evită să consume fructe de mare, carne crudă, usturoi, ceapă și chiar apă de la robinet în timpul deplasărilor oficiale, din motive ce țin atât de sănătate, cât și de eticheta regală.

De ce evită anumite alimente

Una dintre cele mai cunoscute reguli din familia regală este interdicția de a consuma fructe de mare în timpul vizitelor oficiale, deoarece acestea prezintă un risc mai mare de toxiinfecție alimentară. Membrii familiei regale evită și carnea crudă sau insuficient preparată, din același motiv.

Usturoiul și ceapa sunt, de asemenea, excluse din meniurile oficiale, deoarece pot provoca un miros neplăcut al gurii în timpul întâlnirilor și recepțiilor.

În multe deplasări externe, Catherine evită inclusiv apa de la robinet și consumă doar apă îmbuteliată, pentru a reduce riscul unor probleme digestive.

Cum arată alimentația lui Kate Middleton

În viața de zi cu zi, prințesa Catherine preferă o alimentație echilibrată, bazată pe fructe, legume și preparate gătite acasă. Surse apropiate familiei regale susțin că începe adesea dimineața cu smoothie-uri verzi care conțin kale, spanac, matcha, afine și spirulină, iar la prânz optează frecvent pentru preparate vegetariene.

Cu toate acestea, Catherine nu renunță complet la micile plăceri culinare. Potrivit acelorași surse, două dintre deserturile sale preferate sunt popcornul cu unt și tradiționalul desert britanic sticky toffee pudding, pe care și le permite ocazional ca parte a unui stil de viață bazat pe echilibru.

Surse citate de publicația americană susțin că prințesa acordă o atenție și mai mare alimentației după tratamentul împotriva cancerului, punând accent pe menținerea unei stări bune de sănătate fără a urma diete restrictive.

CITEȘTE ȘI:

De ce Kate Middleton are mereu o fundă la Wimbledon? Doar câteva persoane au dreptul să o poarte în piept

Prințul Harry a dezvăluit obsesia „febrilă” a Familiei Regale, ascunsă de ochii publicului