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Sorin Copilul de Aur, noi dezvăluiri după ce fosta amantă a recunoscut că nu este însărcinată: ”Nu a vrut să fie dată în judecată”

De: Alina Drăgan 29/07/2026 | 21:17
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Sorin Copilul de Aur face noi declarații în scandalul momentului. După ce Alina Radu a recunoscut public faptul că nu există niciun copil care să fie al manelistului, artistul a fost acuzat de faptul că ar fi amenințat-o pe aceasta sau că i-ar fi oferit bani. Acum, Sorin Copilul de Aur a ținut să lămurească și acest aspect și a spus exact ce a făcut-o pe Alina să spună adevărul.

Scandalul dintre Sorin Copilul de Aur și Alina Radu a izbucnit după ce aceasta a susținut că a avut o relație cu artistul și că este însărcinată cu copilul acestuia. Ulterior, femeia a afirmat că a născut un băiețel și l-a acuzat pe manelist că refuză să își recunoască propriul copil.

Mai mult, aceasta declara că este pregătită să demonstreze inclusiv în instanță că bebelușul ar fi fost al manelistului. Ulterior, Alina și-a schimbat declarațiile și a spus că a existat o sarcină, însă aceasta nu a evoluat și s-a întrerupt în luna a cincea.

Motivul pentru care Alina Radu a recunoscut adevărul

Recent, Sorin Copilul de Aur a ținut să clarifice și ultimul aspect al scandalului în care a fost implicat. Manelistul a ținut să precizeze că nu i-a oferit bani Alinei pentru a spune adevărul și nici nu a amenințat-o. Acesta a precizat că doar și-a dorit să își protejeze familia și adevărul să fie spus. În caz contrar, i-a transmis Alinei Radu că o va da în judecată.

Ei bine, se pare că aceasta nu a vrut să înfrunte un proces împotriva manelistul, așa că a decis să dea cărțile pe față.

„În legătură cu oamenii care lasă comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare, vreau să vă spun că nu s-a plătit niciun ban, nici măcar un cent Alinei Radu pentru a ieși public și a recunoaște că nu are niciun copil cu mine și că nu a fost gravidă. Nu am amenințat nici măcar o secundă pe nimeni, nouă ne e frică de Dumnezeu, suntem oameni cu frică de Dumnezeu și eu, și soția mea. Unde credeți că suntem, în junglă?

Alina Radu, dacă a ieșit public să recunoască faptul că nu are niciun copil cu mine, a ieșit ca să nu fie dată în judecată. I-am spus că dacă nu iese public să recunoască faptul că nu există niciun copil, o să o dau în judecată. O să o chem în România să facem testul ADN, absolut tot”, a spus Sorin Copilul de Aur.

Sorin Copilul de Aur, noi declarații în scandalul momentului /Foto: TikTok

Mai mult, pentru a asigura pe toată lumea că nu a influențat-o pe Alina Radu, artistul a mai precizat că el a purtat conversații doar cu fratele femeii. Acum, după ce totul a ieșit la iveală, cântărețul consideră că scandalul este închis și i-a rugat pe internauți să nu judece și să nu mai lase comentarii răutăcioase.

„Eu am vorbit doar cu fratele ei, care e un om extraordinar și i-a spus surorii lui ce i-am spus eu. Să iasă public și să recunoască faptul că nu există niciun copil, că altfel o dau în judecată. A ieșit public, foarte bine a făcut, că s-a încheiat tot. Și eu îmi văd de treaba mea cu soția mea. Nu vreau nimic altceva, decât să îmi apăr familia. Eu nu vreau să fac rău nimănui. Am tăcut din gură până când am simțit că nu mai putem”, a mai spus Sorin Copilul de Aur.

 

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