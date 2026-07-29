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Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a fost acuzată că nu și-ar fi plătit o factură de 3.000 de lei: ”Eu i-am spus Valeriei că vreau să întrerup acel contract”

De: Emanuela Cristescu 29/07/2026 | 21:02
Oksana Ionașcu, dezvăluiri incendiare despre colaborarea cu Valeria: „Este o țeapă națională!”
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După ce Valeria Jalenco a lansat acuzații dure la adresa ei, Oksana Ionașcu a intervenit în direct, în emisiunea lui Dan Capatos! Soția lui Cezar Ionașcu a respins toate acuzațiile și a susținut că, de fapt, ea este cea care s-a simțit păcălită în colaborarea cu Valeria Jalenco.

Oksana Ionașcu a povestit că întreaga colaborare a pornit chiar la inițiativa Valeriei Jalenco. Potrivit acesteia, a fost contactată în 2022, iar după ce a văzut CV-ul și recomandările primite, a acceptat să înceapă o colaborare profesională. Totul părea promițător la început, însă impresia bună s-a risipit rapid, după ce ar fi observat că, dincolo de prezentare și promisiuni, nu exista nimic concret.

Oksana Ionașcu, reacție dură după acuzațiile aduse

Soția lui Cezar Ionașcu a spus că, după doar câteva săptămâni, și-a dat seama că serviciile pentru care i s-ar fi cerut bani nu ar fi fost livrate, iar așa-zisul audit și cercetările promise nu s-ar fi materializat.

„Eu mă simt bine, echilibrată și cu conștiința împăcată, mai ales în contextul pe care îl expune Valeria. Valeria, fiind un personaj care tocmai a vorbit, i se atribuie atelieram punct cu punct. Această domnișoară m-a contactat personal, ea pe mine, nu eu pe ea, în noiembrie 2022. Mi-a trimis un CV autoritar. Apar acolo niște recomandări, exact cum le-a menționat și ea mai devreme, care prezintă autoritate, care prezintă într-o notă pozitivă, într-o notă de expert.

Oksana Ionașcu, dezvăluiri incendiare despre colaborarea cu Valeria: „Este o țeapă națională!”
Oksana Ionașcu, dezvăluiri incendiare despre colaborarea cu Valeria: „Este o țeapă națională!”

Ne-am întâlnit o singură dată, într-o „consultanță profesionistă”, în Promenada, pe care a facturat-o cu 1.700 de lei și a încasat-o. Am agreat un contract, am agreat o colaborare pe care am și inițiat-o. La 2-3 săptămâni distanță am realizat că nu există niciun fel de livrabil concret, în afară de fabulații și nu știu ce cercetare și audit. Mi-a facturat, împreună cu contractul, factura pe care o menționează ea, de 3.000 de lei.

Eu, la scurt timp după inițierea acelei colaborări, am înțeles exact, pe limbajul ei, țeapa și lipsa experienței și a profesionalismului: doar imagine, doar fabulații, nimic concret”, a spus Oksana.

„Este o țeapă națională”

Soția lui Cezar Ionașcu a spus că a ales să oprească colaborarea imediat ce și-a dat seama că nu primește rezultatele promise. Aceasta a mai afirmat că „domnișoara” i-a tras țeapă și că a păcălit-o cu vorbe frumoase.

„Eu i-am spus Valeriei că vreau să întrerup acel contract. Ea n-a livrat nimic și am cerut să arate la toată lumea livrabilul demonstrat. Pentru ce anume a cerut ea bani și care este prejudiciul. Faptul că ea a sperat că va încasa pe ceva ce nu a livrat este o țeapă națională”, a spus Oksana.

Reacția Oksanei vine după ce Valeria Jalenco a făcut acuzații publice și a afirmat că între ele ar fi existat o colaborare profesională în urma căreia ar fi rămas cu o sumă neîncasată. Tot ea a susținut că mai multe persoane i-ar fi povestit că ar fi plătit pentru anumite cursuri care nu s-ar mai fi desfășurat și că banii nu le-ar fi fost returnați.

VEZI ȘI: Oksana Ionașcu, acuzată că nu și-ar fi plătit o factură de 3.000 de lei: ”Toți oamenii păcăliți de ea nu și-au primit banii”
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