Războiul dintre Pepe și Raluca a explodat în instanță! S-a ajuns la plângere penală. Acuzații de acte falsificate și bani mutați pe ascuns

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în 2021, însă socotelile dintre ei sunt departe de a fi încheiate. La mai bine de cinci ani de la despărțire, foștii soți continuă să se răfuiască prin tribunale pentru afacerile puse pe picioare împreună. Așa s-a ajuns și la grădinița privată rămasă pe mâna Ralucăi, în care ar fi băgat bani și Pepe, iar acum artistul încearcă să-și recupereze investiția. Numai că, de această dată, lupta a trecut la un alt nivel, iar în instanță se aruncă acuzații grave despre bani, acte și bunurile firmei.

Așadar, firma care administra grădinița, deținută acum de Raluca Pastramă, a intrat în insolvență, iar Pepe și firmele apropiate artistului se numără printre creditorii care susțin că au bani de recuperat. Pentru verificarea datoriilor, a actelor și a bunurilor a fost numit un administrator judiciar.

Raluca a cerut instanței să suspende decizia creditorilor prin care acesta fusese confirmat în funcție și urma să primească 3.500 de lei lunar, plus 2% din sumele recuperate. Ea a susținut că aproape 99,4% dintre voturile folosite proveneau din creanțe pe care le contestă deja în instanță.

Administratorul judiciar a venit însă cu acuzații grele. Acesta a susținut că nu ar fi primit listele cu încasări și plăți, actele referitoare la bunuri și celelalte documente necesare verificării firmei.

„Nu s-a prezentat absolut niciun document”, a afirmat reprezentantul administratorului judiciar.

Mai mult, în instanță s-a susținut că veniturile ar fi fost mutate treptat către grădiniță, în timp ce societatea intrată în insolvență ar fi rămas cu datoriile și cheltuielile.

„Ușor-ușor s-au mutat toate veniturile pe această subunitate, iar societatea debitoare a fost încărcată de cheltuieli”, este acuzația consemnată în dosar la adresa Ralucăi.

Pe românește, teoria administratorului judiciar este că banii produși de activitatea grădiniței s-ar fi dus într-o parte, iar firma urmărită de creditori ar fi rămas cu facturile. Aceste acuzații nu au fost însă demonstrate și nici confirmate de instanță.

Contractul din 2022 cu date dintr-un buletin emis în 2025

Cea mai spectaculoasă acuzație privește un contract de comodat prezentat la inventarierea bunurilor.

Printr-un asemenea document se poate arăta că mobilierul sau aparatura folosite de firmă aparțin, de fapt, altei persoane. În acest caz, bunurile nu ar putea fi vândute pentru plata datoriilor societății.

Avocatul creditorilor a susținut însă că documentul ar fi fals. Contractul era datat în decembrie 2022, dar ar fi conținut date din actul de identitate al Ralucăi, eliberat abia pe 5 martie 2025.

”S-a încercat inventarierea bunurilor și s-a venit cu un contract de comodat fals. Actul era încheiat în decembrie 2022, datele din buletin ale prezentei reclamante erau dintr-un buletin emis în data de 5 martie 2025, iar predarea bunurilor trebuia să facă pe data de 7 martie”, a afirmat avocatul în fața judecătorului.

Tot acesta a invocat existența unei plângeri penale privind presupusa falsificare. Judecătorul nu a stabilit că documentul este fals sau că Raluca l-ar fi falsificat personal.

Creditorii au mai susținut că, după aproximativ un an și trei luni de executare, nu fusese recuperată nicio sumă nici de la societate, nici de la grădiniță. Aceștia au acuzat că demersurile Ralucăi ar urmări de fapt să tragă de timp și să întârzie verificarea banilor și a bunurilor.

Tribunalul București i-a respins cererea ca fiind inadmisibilă. Instanța nu a decis cine are dreptate în privința banilor și a presupusului contract fals, ci doar că procedura insolvenței nu poate fi blocată de Raluca, așa cum a cerut.

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