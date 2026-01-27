Raluca Pastramă, îngropată în datorii! Pepe o stoarce de bani, ANAF o strânge cu ușa, afacerea e în colaps!

Certurile dintre Pepe și Raluca Pastramă nu s-au terminat odată cu divorțul din 2021, ci pare să fi intrat într-o nouă etapă explozivă. De această dată, arena conflictului s-a mutat în instanță, iar miza este o datorie care scoate la iveală probleme financiare grave pentru fosta soție a artistului.

Pepe i-a intentat zeci de procese pentru a-și recupera o sumă mare de bani. Artistul și-a îndreptat tunurile către afacerea Ralucăi, o grădiniță înregistrată pe firma ROSA MARIA MUSIC SRL. Motivul? O datorie de 172.000 de lei, pe care o revendică prin firma sa, PEPE LATIN LIVE MUSIC SRL, susținând că suma provine dintr-un contract de împrumut încheiat în 2019 între cele două firme.

”Creditoarea (firma lui Pepe) solicită să se aibă în vedere este vorba de un titlu executoriu, de o executare silită și de o creanță pentru care nu a fost plătit un leu. S-au recuperat niște sume, care sunt parţial plătite din alte procese, şi şi-a plătit cheltuielile de judecată. Nu a fost recuperată această creanță, nu există o suspendare, există o autoritate de lucru judecat în ceea ce privește această creanță, motiv pentru care solicită respingerea cererii de suspendare pentru argumentele pe care le-a enunţat şi anterior”, se arată în datele de la dosar obținute de CANCAN.RO.

Raluca Pastramă este îngropată în datorii

Raluca se apără și susține că nu are bani pentru a achita datoria, iar bilanțul firmei demonstrează asta: la ultimul raport financiar declarat, grădinița a înregistrat venituri de 321.095 de lei, fără profit, cu cheltuieli de aproape 700.000 de lei, datorii de 730.000 de lei și doar doi angajați. Ea mai susține că afacerea ei a avut de suferit din cauza scandalului de după divorț.

”Reprezentantul convenţional al debitoarei (Raluca Pastramă) arată că solicitarea de suspendare şi cererea de fixare a unei cauţiuni sunt oarecum legate. Depune la dosarul cauzei și comunică creditoarei un set de înscrisuri. Există semne de întrebare în ceea ce privește părinții care își aduc copiii la această grădiniță, dacă va mai funcționa, oamenii nu știu, oamenii nu înțeleg că în speță este vorba mai degrabă de o dispută mediatică, matrimonială, extra matrimonială, în nici un caz patrimonială și atunci oamenii s-au speriat”.

Se pare că problemele financiare ale Ralucăi Pastramă sunt mult mai mari de-atât. Potrivit ANAF, grădinița figurează și cu datorii de peste 130.000 de lei către stat, împărțite între taxe, contribuții sociale și de sănătate.

Raluca Pastramă a susținut că afacerea care i-a rămas după divorț, grădinița adică, s-a transformat într-o capcană de datorii ascunse. S-a declarat șocată să primească notificări prin care este obligată să plătească sume uriașe.

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, dar eu nepricepându-mă la acte la momentul acela, el în timpul căsniciei a făcut nişte contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele pe care le făcuse el de-a lungul timpului. Eu am fost de bună credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta. Acum de curând, după trei de la divorţ au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari. Lucru care pe mine m-a şocat pentru că eu nu ştiam. Chiar nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile. Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că pe timpul căsniciei el s-a ocupat de tot. Eu am preluat de bună credinţă pentru că nu mă gândeam că poate să facă aşa ceva. Ideea este acum că s-a ajuns foarte departe, iar acum el a trebuit să mă execute pe bunurile trecute pe firma aia”, a declarat Raluca Pastramă, anul trecut, pentru CANCAN.RO.

