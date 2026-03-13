„Baywatch” revine! Când ar putea apărea noul serial și ce actori celebri vor juca în el

Fox își propune să relanseze serialul-fenomen „Baywatch” cu o distribuție nouă, dar și cu câțiva dintre actorii sezoanelor vechi.

Baywatch, difuzat între 1989 și 2001, a avut ca temă viața salvamarilor care lucrau pe plajele din California și Hawaii în timp ce se confruntau cu o varietate de situații, inclusiv cutremure, atacuri de rechini și criminali în serie. La un moment dat, în anii ’90, Baywatch a intrat în istorie ca fiind cel mai urmărit serial de televiziune din lume, scrie US Magazine.

Serialul a suferit zeci de schimbări în distribuție de-a lungul anilor, dar în cele din urmă s-a transformat într-un fenomen cultural. Printre membrii memorabili ai distribuției se numără Nicole Eggert, Carmen Electra, Pamela Anderson, David Hasselhoff, Billy Warlock, Alexandra Paul, David Chokachi, Jeremy Jackson, Traci Bingham și Erika Eleniak.

Când ar putea fi lansată noua versiune a Baywatch

În septembrie 2025, Fox a anunțat că o versiune „reimaginată” a serialului emblematic va fi lansată curând.

„În prima sa difuzare, Baywatch a definit o întreagă eră și a ridicat salvamarii la un statut emblematic. Acum, alături de partenerii noștri de la Fremantle, acest gigant TV este pregătit pentru o revenire modernă. Împreună, FOX și Fremantle, alături de Matt Nix și co-creatorul original Greg Bonann, vor aduce visul californian unei noi generații de fani cu povești noi, vedete în ascensiune și tot spectacolul care face din franciza Baywatch o senzație globală”, a declarat președintele rețelei de televiziune FOX, Michael Thorn, într-un comunicat de presă la acea vreme.

Într-o declarație separată, CEO-ul Global Drama al Fremantle, Christian Vesper, a reflectat asupra viziunii serialului, spunând: „Baywatch a fost întotdeauna un atu prețios în portofoliul Fremantle și rămâne unul dintre cele mai emblematice seriale din istoria televiziunii la nivel global. Am găsit partenerii perfecți în FOX pentru a ne ajuta să menținem această moștenire.”

Deși nu a fost anunțată o dată oficială de lansare, Fox a sugerat că serialul este programat pentru sezonul 2026/2027. Remake-ul va avea 12 episoade în sezonul său de debut.

Ce actori vor juca în noua versiune

Fox a confirmat în februarie că Stephen Amell a fost distribuit în rolul lui Hobie Buchannon. Personajul este fiul protagonistului serialului original, Mitch, interpretat de David Hasselhoff.

Conform unui comunicat de presă, serialul îl va urmări pe Hobie, „luat prin surprindere când fiica pe care nu a cunoscut-o niciodată bate la ușa lui, dându-i lumea peste cap, în timp ce aceasta își propune să-și găsească locul în familia Buchannon și să devină salvamar”.

„Încă de la prima conversație, Stephen Amell a adus exact ceea ce cere acest nou capitol din Baywatch: suflet, intensitate și acea energie eroică incontestabilă. Este genul de protagonist care poate sprinta în pericol, poate purta greutatea emoțională și totuși poate face ca totul să se simtă distractiv. Suntem atât de încântați să începem”, a declarat Matt Nix pentru Deadline la acea vreme.

Hobie a fost interpretat anterior de Brandon Call în primul sezon al serialului original, înainte de a fi schimbat cu Jeremy Jackson. Brooks Nader și Noah Beck au rezervat, de asemenea, roluri regulate în serialul viitor, alături de Shay Mitchell.

CITEȘTE ȘI:

Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán

Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români în ultima perioadă. A fost lansat în 2021