Cum se petrecea de 1 Mai pe vremea lui Ceaușescu. Manifestații grandioase și un spectacol rămas în istorie

Ziua de 1 Mai, cunoscută astăzi mai ales ca moment de relaxare și început al sezonului cald, avea o cu totul altă semnificație în perioada comunistă din România. Deși originea Zilei Muncii este legată de mișcările sindicale din Statele Unite, regimul comunist a reinterpretat această sărbătoare și a transformat-o într-un instrument de propagandă.

În perioada lui Nicolae Ceaușescu, ziua de 1 Mai nu avea nicio legătură cu relaxarea, ci se transforma într-un mega-spectacol de propagandă pus la cale din timp, până la ultimul detaliu. Marile bulevarde deveneau scene de defilare, iar mii de oameni erau aduși să zâmbească „de nevoie” și să fluture pancarte. În tot acest timp, liderul și soția sa priveau din tribune întregul show ca pe o demonstrație de forță, menită să arate o țară mereu aliniată și perfect controlată.

1 Mai în comunism: distracție sau regie politică?

Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, 1 Mai nu însemna relaxare sau ieșiri la iarbă verde, ci un spectacol uriaș, regizat la virgulă. Bulevardele Bucureștiului se transformau în scene impresionante, unde zeci de mii de oameni erau așezați la linie, îmbrăcați uniform și puși să defileze impecabil, cu pancarte uriașe și lozinci strigate la comandă. Totul funcționa ca un show de forță al regimului, în care spontaneitatea nu exista, iar atmosfera semăna mai degrabă cu o paradă rigidă decât cu o sărbătoare a muncii.

În tribuna oficială, amplasată în zona Statuia Aviatorilor, Nicolae și Elena Ceaușescu priveau „spectacolul poporului” ca niște regizori din lojă. În fața lor treceau valuri de oameni perfect sincronizați : muncitori, pionieri și șoimi ai patriei, transformați în figuranți ai unei demonstrații grandioase de imagine. Aplauzele păreau dirijate, entuziasmul controlat, iar întregul decor transmitea aceeași idee: o țară în care și bucuria era pusă în scenă după un plan strict, fără abatere de la regie.

Nadia Comăneci la defilare

Nici sportivii de elită nu scăpau de defilările impuse de regim, fiind transformați în veritabile simboluri de propagandă și scoși în față ca exemple „de aur” ale României comuniste. Printre ei, chiar și Nadia Comăneci aflată atunci încă în copilărie a fost nevoită să participe la astfel de momente, pe care avea să le descrie ulterior ca fiind apăsătoare și extrem de rigide: repetiții interminabile, reguli stricte și o tensiune constantă, mai ales atunci când defila sub privirile lui Nicolae Ceaușescu.

„De regulă, sportivii erau urcaţi pe care alegorice. Când ajungeam în faţa tribunei oficiale schiţam doar câteva gesturi de gimnastică, pentru că locul era foarte mic şi nu puteai face mare lucru. Apoi, la finalul defilării mergeam din nou în cantonament, unde ne continuam pregătirea”, a povestit Nadia Comăneci.

După 1989, 1 Mai s-a schimbat complet, iar paradele și lozincile din perioada comunistă au rămas doar o amintire. Ziua de 1 Mai a devenit sinonimă cu relaxarea totală, cu grătare încinse, muzică dată tare și ieșiri în aer liber care animă toată țara. Deși este sărbătorită în peste 80 de țări, fiecare o trăiește în felul său, dar peste tot domină același vibe de libertate, distracție și voie bună, departe de orice formalitate.

