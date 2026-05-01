Cum se petrecea de 1 Mai pe vremea lui Ceaușescu. Manifestații grandioase și un spectacol rămas în istorie

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 14:07
Sursă foto: Arhivă Cancan

Ziua de 1 Mai, cunoscută astăzi mai ales ca moment de relaxare și început al sezonului cald, avea o cu totul altă semnificație în perioada comunistă din România. Deși originea Zilei Muncii este legată de mișcările sindicale din Statele Unite, regimul comunist a reinterpretat această sărbătoare și a transformat-o într-un instrument de propagandă. CANCAN.RO scoate la iveală secretele de 1 Mai din epoca comunistă și vă arată cum era sărbătorită, de fapt, ziua muncii!

În perioada lui Nicolae Ceaușescu, ziua de 1 Mai nu avea nicio legătură cu relaxarea, ci se transforma într-un mega-spectacol de propagandă pus la cale din timp, până la ultimul detaliu. Marile bulevarde deveneau scene de defilare, iar mii de oameni erau aduși să zâmbească „de nevoie” și să fluture pancarte. În tot acest timp, liderul și soția sa priveau din tribune întregul show ca pe o demonstrație de forță, menită să arate o țară mereu aliniată și perfect controlată.

Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, 1 Mai nu însemna relaxare sau ieșiri la iarbă verde, ci un spectacol uriaș, regizat la virgulă. Bulevardele Bucureștiului se transformau în scene impresionante, unde zeci de mii de oameni erau așezați la linie, îmbrăcați uniform și puși să defileze impecabil, cu pancarte uriașe și lozinci strigate la comandă. Totul funcționa ca un show de forță al regimului, în care spontaneitatea nu exista, iar atmosfera semăna mai degrabă cu o paradă rigidă decât cu o sărbătoare a muncii.

În tribuna oficială, amplasată în zona Statuia Aviatorilor, Nicolae și Elena Ceaușescu priveau „spectacolul poporului” ca niște regizori din lojă. În fața lor treceau valuri de oameni perfect sincronizați : muncitori, pionieri și șoimi ai patriei, transformați în figuranți ai unei demonstrații grandioase de imagine. Aplauzele păreau dirijate, entuziasmul controlat, iar întregul decor transmitea aceeași idee: o țară în care și bucuria era pusă în scenă după un plan strict, fără abatere de la regie.

Nadia Comăneci la defilare 

Nici sportivii de elită nu scăpau de defilările impuse de regim, fiind transformați în veritabile simboluri de propagandă și scoși în față ca exemple „de aur” ale României comuniste. Printre ei, chiar și Nadia Comăneci aflată atunci încă în copilărie a fost nevoită să participe la astfel de momente, pe care avea să le descrie ulterior ca fiind apăsătoare și extrem de rigide: repetiții interminabile, reguli stricte și o tensiune constantă, mai ales atunci când defila sub privirile lui Nicolae Ceaușescu.

„De regulă, sportivii erau urcaţi pe care alegorice. Când ajungeam în faţa tribunei oficiale schiţam doar câteva gesturi de gimnastică, pentru că locul era foarte mic şi nu puteai face mare lucru. Apoi, la finalul defilării mergeam din nou în cantonament, unde ne continuam pregătirea”, a povestit Nadia Comăneci.

După 1989, 1 Mai s-a schimbat complet, iar paradele și lozincile din perioada comunistă au rămas doar o amintire. Ziua de 1 Mai a devenit sinonimă cu relaxarea totală, cu grătare încinse, muzică dată tare și ieșiri în aer liber care animă toată țara. Deși este sărbătorită în peste 80 de țări, fiecare o trăiește în felul său, dar peste tot domină același vibe de libertate, distracție și voie bună, departe de orice formalitate.

Noi dezvăluiri despre Revoluția din ’89 ies la iveală, la 36 de ani distanță! Cine a ordonat să se tragă în românii din Sibiu

Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute
Știri
Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute
”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc de 1 mai
Știri
”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc de…
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada...
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite
Gandul.ro
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Adevarul
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Click.ro
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
Digi24
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite
Gandul.ro
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute
Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute
”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc ...
”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc de 1 mai
În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider
În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider
Cum au fost întâmpinați petrecăreții la Loft. Au urcat-o pe un turn, deasupra mulțimii!
Cum au fost întâmpinați petrecăreții la Loft. Au urcat-o pe un turn, deasupra mulțimii!
Momente penibile, pe un teren de fotbal din România. Ambulanța, obligată să intervină de urgență, ...
Momente penibile, pe un teren de fotbal din România. Ambulanța, obligată să intervină de urgență, împinsă pe gazon
Cât a plătit cuplul de seniori pentru un meniu de mici la malul mării? ”Avem buget nelimitat”
Cât a plătit cuplul de seniori pentru un meniu de mici la malul mării? ”Avem buget nelimitat”
Vezi toate știrile