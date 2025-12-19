Noi dezvăluiri despre Revoluția din ’89 ies la iveală, la 36 de ani distanță! Cine a ordonat să se tragă în românii din Sibiu

Dan Voinea, general și magistrat român, cunoscut mai ales pentru rolul său de procuror militar care a instrumentat procesul revoluționar de la Târgoviște, care a dus la condamnarea și execuția soților Nicolae Ceaușescu în decembrie 1989, și anchetat toate dosarele Revoluției. A fost implicat în anchetarea circumstanțelor acelui proces mulți ani mai târziu. Dan Voinea face dezvăluiri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre Revoluția din 1989.

Dan Voinea contrazice varianta ex colonelului Pârcălăbescu, în acel video, viral, despre morţii de la Sibiu: „Ştiu episodul de la Sibiu, cel care circulă viral pe TikTok şi nu numai. Acolo fostul colonel Pârcălăbescu îi ordonă lui Dragomir să-i omoare; nu eu!”

Iată că, la mai bine de 35 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, multe din episoadele de atunci stau încă neelucidate. Asta, deşi, până azi au fost înfiinţate, apoi desfiinţate şi făcute dosare, pe bandă rulantă. Ba mai mult decât atâta, mulţi dintre actorii principali de acolo, dispar, pe bandă rulantă: încet dar sigur. Ultimul nume dispărut, actorul Valentin Voicilă, liderul revoluţionarilor din Arad.

Dan Voinea, dezvăluiri la 35 de ani de la Revoluție

Referitor la episodul din C.C, de pe data de 23 decembrie, în care actualul general Dan Voinea îi ordonă colonelului Dragomir, de la Sibiu să nu tragă în populaţie şi să bage armata, înapoi în cazarmă, deşi o altă „voce” din CC ordona invers am obţinut în exclusivitate opinia celui mai important „actor” din scena desfăşurată acolo, la mai bine de 35 de ani, de atunci:

Ştiu acel episod; iar aşa cum se vede chiar din materialul video, i-am ordonat colonelui Dragomir să bage armata în unităţi. Apoi a venit colonelul Pârcălăbescu şi i-a ordonat să-i omoare. Ţin minte foarte bine, absolut totul, chiar şi azi, deoarece ştiu că am fost trimişi acolo special de către fostul Procuror General, N. Popovici. Acolo, eu împreună cu alţi doi colegi am ajuns pe fereastră, taman când mulţimea striga numele lui C. Mănescu, fostul ministru de externe din epoca ceauşistă. Tot atunci ştiu că am apucat a-l aresta şi pe T. Postenicu. Restul poveştii se poate vedea clar de pe acea înregistrare video. Din păcate, nici azi nu se ştiu dacă au fost sau nu terorişti; iar asta, în opinia mea pentru că, în zilele premergătoare declanşării evenimentelor de la Timişoara, Ceauşescu numea terorişti pe toţi cei care ar fi strigat împotriva sistemului de atunci, condus de el, dar şi de consoarta lui, a declarat Dan Voinea, în exclusivitate.

Ex Procurorul General al Parchetelor Militare aruncă o nouă „grenadă” mediatică, despre Revoluţie

Pînă acuma, de cel puţin două ori, dosarele Revoluţiei erau să fie duse la topit. Deşi timpul s-a scurs şi deşi s-au vehiculat diverse cifre ca şi dispăruţi; ori morţi, din timpul evenimentelor din 89, totuşi foarte puţini dintre noi ştim că, până azi, dosarele despre Revoluţie trebuiau a fi duse la topit. Pe timpul dlui Ion Vasilache, care a urmat in locul meu!

Cel puţin aşa reiese din declaraţia fostului Procuror General, al Parchetelor Militare, Dan Voinea. Acesta a vorbit, despre evenimentele de atunci, cu noi. Doar aici, veţi putea afla noi amănunte, care până în prezent au fost „dosite” opiniei publice.

Da, dosarele despre Revoluţie au fost depuse de mult timp, de mine. Şi rezultatul se vede şi azi, cu ochiul liber; dar ceea ce este păcat e că, cu timpul, încep a dispărea fizic multe figuri proeminente de la Revoluţie. Ultimile nume dispărute, aşa cum media le-a făcut cunoscute sunt cele ale lui Ion Iliescu, dar şi cel al actorului V. Voicilă, finul lui Stefan Iordache, nimeni altul decât liderul revoluţionarilor din Arad. Am propus ca aceste dosare să fie toate la dispoziţia mass media şi să fie duse spre arhivare, la loc sigur: la Arhivele Statului. Asta, nota bene, după ce reuşisem, cu chiu cu vai, a le salva de la topit. De cel puţin două ori, a declarat Dan Voinea.

Mai mult chiar, acesta a nuanţat că:

Uitaţi am făcut dosarul Cluj, unde am stabilit că nu au existat terorişti şi că soarta a făcut ca, viitorul general Degeratu să nu poată fi învinovăţit. Asta, pentru simplu fapt că, colonelul de atunci primise ordinul de a fi „de continuitate” , la cabinetul şefului corpului de armată. Mai mult chiar, opinia publică trebuie să cunoască şi că, deşi au existat cel puţin două comisii parlamentare, pe acest subiect; cea a lui Nicolaescu, dar şi cea a lui V. Gabrielescu nici una, după opinia mea, nu a dorit a ţine cont de toate aspectele pe care noi le-am furnizat. Astfel, în premieră, azi declar că, au existat în multe din teatrele din România, la momentul decembrie 89, hai să le numim „colaborări politice”, între armată şi diferiţi actori, sau directori de teatru. Îmi aduc aminte numai de câteva exemple: la Craiova, a fost pomenit numele lui T. Gheorghe; la Cluj, a lui D. Vişan, la Cţa, cel al directorului de atunci, a teatrului Fantasio. Iar la Bucureşti avem două episoade cu două nume importante: Al. Arşinel, dar şi cel al lui R. Beligan, pe atunci directorul Teatrului Naţional.

„În opinia mea, nu au existat terorişti”

Când am întrebat la ce se referă, atunci când spune de persoana „meşterului Beligan”, generalul Voinea a continuat:

Uitaţi cum stau lucrurile; în opinia mea, nu au existat terorişti, ci totul a pornit de la declaraţiile lui Ceauşescu , cum că, la Timişoara ar fi existat aşa ceva! Apoi, după ce evenimentele s-au mai liniştit, am observat, implicit am şi făcut un dosar pentru”lipsa a mai bine de 800 de arme”, doar în Bucureşti. Şi, printre cei pe care i-am chemat la procuratură , pentru a da declaraţie şi a-şi lua înapoi armele a fost şi cel a lui Radu Beligan. Dosarul acela, din raţiuni de stat a trebuit a fi abandonat. Apoi, mai este şi un alt episod, care e legat tot de lumea actorilor, cel al morţii actorului Horia Căciulescu şi care a murit absolut stupid; dar nu este singurul nume care a pierit astfel. Acesta atunci, împreună cu nişte colege s-au dus a da telefon cu taxă inversă, jos, chiar la Palatul Telefoanelor şi au fost împuşcaţi din greşeală, de către militarii căpitanului Gavadia. Iar când afirm că nu a fost singurul nume care a fost victima absurdului situaţiei, aici pot intra şi morţile ex rugbiştilor R.Durbac şi Fl.Murariu, de la Steaua!”. Pentru cine a uitat Horia Căciulescu, actor de comedie, partener de cuplete cu Puiu Călinescu, a sfârșit cumplit pe 24 decembrie 1989, în zilele Revoluției Române, împușcat în cap, de niște militari.

