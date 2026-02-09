După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!”

Succesul pe scenă, liniștea de acasă și rolul de mamă nu se echilibrează ușor, dar Mălina Avasiloaie spune că a învățat să le armonizeze pe toate. Artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre viața de familie, despre căsnicia cu soțul ei, Alin Gabor, și despre lecțiile profunde pe care i le-a adus maternitatea.

Pentru public, Mălina Avasiloaie este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere din România, mereu prezentă pe scenă, în online și în atenția fanilor. Dincolo de lumina reflectoarelor, însă, artista trăiește cea mai importantă transformare a vieții sale: aceea de mamă și soție. Alături de soțul ei, Alin Gabor, și de băiețelul lor, Mălina încearcă să construiască un echilibru între carieră și familie. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Mălina face dezvăluiri emoționante despre anul care a pus-o la încercare și promisiunea făcută pentru 2026.

„Nu-mi doresc nimic de la 2026, decât să nu-mi ia pe nimeni drag”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce gânduri ai intrat în 2026?

Mălina Avasiloaie: 2025 a fost anul în care ni s-au materializat multe visuri pentru care am muncit. A fost anul în care ne-am focusat pe muncă, dar și anul în care am resimțit oboseala și stresul, pentru că există și reversul medaliei în orice. Nu-mi doresc nimic special de la 2026, decât să nu-mi ia pe nimeni drag. În rest, este un an în care atât eu, cât și soțul meu, Alin, ne-am promis că vom prioritiza găsirea unui echilibru în ceea ce privește timpul, care ne este cel mai mare dușman. Ne dorim amândoi să fim foarte prezenți în viața de familie, dar, în același timp, să dăm randament maxim și în carierele noastre profesionale.

CANCAN.RO: Mulți te văd într-o poveste „ca din filme”. Care este partea mai puțin roz din viața ta?

Mălina Avasiloaie: Ca orice mamă, mă simt uneori depășită și simt că mă ajung toate: grijile de zi cu zi, creșterea unui copil, alergătura continuă, cariera mea, ordinea în casă. Dar fac parte din viața fiecărei soții, mame.

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat viața ta după ce ai devenit mamă? Ce ai descoperit despre tine și cum simți că te-a transformat acest rol?

Mălina Avasiloaie: Am cunoscut o nouă versiune a mea. Am învățat despre mine că pot fi organizată, pentru că altfel nu reușesc să mă împart între casă–copil–evenimente–studio–repetiții cu formația–emisiuni–clipuri sau mai știu eu câte. Am învățat despre mine că pot avea răbdare. Ador să am discuții lungi cu Zian, mai ales înainte de somnul de seară, atunci ne conectăm cel mai mult.

„Eu sunt mai mult adepta parentingului vechi”

CANCAN.RO: Ce ți se pare cel mai greu în rolul de mamă? Dar cel mai frumos?

Mălina Avasiloaie: Cel mai greu mi se pare să nu uiți de tine, să faci și ceea ce te face fericită fără să te simți vinovată. Generația noastră de mame vrea ca totul să fie perfect, ceea ce este total greșit. Punem foarte multă presiune pe noi să nu repetăm greșelile altor generații de părinți, dar consider că ar trebui să fim mai relaxate. Eu sunt mai mult adepta parentingului vechi (bineînțeles, cu unele excepții), decât a tot ce se promovează astăzi în social media. Cea mai frumoasă parte este, fără doar și poate, iubirea necondiționată pe care am cunoscut-o de când sunt mamă.

CANCAN.RO: În 2025, familia voastră s-a mai îmbogățit cu încă un membru – sora ta a devenit mamă. Cum s-a schimbat relația voastră după venirea pe lume a bebelușului și care a fost primul sfat pe care i l-ai dat Paulei când a rămas însărcinată?

Mălina Avasiloaie: Am sfătuit-o mereu să fie relaxată, asta îi spun și acum, când Aris, nepoțelul meu, are deja 9 luni. Să se bucure de această etapă, pentru că am văzut cât de repede a trecut la Zian, iar eu parcă n-am reușit să mă bucur pe deplin de ea, pentru că fix după ce am născut a trebuit să mă întorc la evenimente, să continui proiectul meu muzical, iar atenția mea era focusată și în altă parte. Sunt clipe unice și merită trăite mai conștient.

„Nu mai am curajul să îi cer lui Dumnezeu nimic, doar mulțumesc!”

CANCAN.RO: Dacă ai putea să îi dai un sfat Mălinei de acum cinci ani — înainte să te căsătorești și să devii mamă — ce i-ai spune?

Mălina Avasiloaie: Mălina de acum cinci ani avea un vis: să fie o soție și o mamă bună, dar și femeie de carieră. I-aș spune să ia alegerile bazându-se pe instinct, pentru că instinctul nu o va înșela. I-aș spune că o așteaptă cel mai frumos capitol din viața ei și să nu mai aibă frici, pentru că eram, acum cinci ani, dezamăgită. Credeam că nu va fi realizabil să devin mamă tânără și să îmi pun viața în ordine rapid. Dar Dumnezeu m-a iubit, iar lângă Alin și împreună cu el am realizat mai mult decât speram vreodată. De asta, acum, când mă rog, nu mai am curajul să îi cer lui Dumnezeu nimic, doar mulțumesc!

CANCAN.RO: Zian este un copil foarte iubit. Care a fost cea mai mare cheltuială pe care ai făcut-o pentru el până acum?

Mălina Avasiloaie: Noi nu investim deloc în lucrurile de brand, mai ales când vine vorba de copil. Zian, în primele luni, a purtat hainele Anastasiei (fetița nașei noastre), pe care le-am primit cu drag, iar apoi le-am donat mai departe nepoțeilor. Cred că cele mai scumpe jucării le are de la bunici. În schimb, Zian are o pușculiță unde își adună bănuții (primiți la colind sau ca recompensă dacă face un lucru bun).

CANCAN.RO: Și tu, și soțul tău sunteți tineri, frumoși și cunoscuți. Există gelozii în relația voastră? Cum reușiți să vă împărțiți între responsabilitățile de părinți, carieră și timpul pentru voi doi?

În acest moment, nu. Relația noastră s-a maturizat. Avem încredere unul în celălalt, asta pentru că am ajuns, în timp, să ne cunoaștem foarte bine și să avem convingerea că relația și iubirea noastră sunt cele mai puternice. La început au existat gelozii, chiar copilărești. Acum doar ne amuzăm pe tema asta.

CANCAN.RO: Amândoi activi în online și aveți un public uriaș. Cum gestionați comentariile răutăcioase la adresa familiei voastre?

Mălina Avasiloaie: Eu sunt „călită”. Țin minte că la prima lansare a primei melodii aveam deja cinci dislike-uri la piesă, ea urmând să aibă premiera în trei ore. Adică oamenii au dat dislike doar văzând un cronometru care spunea în cât timp se lansează piesa. Atunci am înțeles că nu bucură real pe nimeni realizările mele și că trebuie să fiu eu cea mai mare susținătoare a mea, dacă vreau să fac ceva în viață. În rest, le șterg sau chiar blochez persoanele care nu se exprimă civilizat. Dacă este un comentariu negativ, dar un sfat constructiv, desigur că îl accept, dar când sunt jigniri nici nu citesc până la capăt. Delete, block.

CANCAN.RO: Ce așteptări ai de la 2026 și ce ți-ai dori să treci în bilanțul de la finalul acestui an?

Mălina Avasiloaie: Aș vrea să călătorim mai des. Deja sunt săptămâni pe care le-am marcat în calendar ca fiind blocate și am programat niște plecări, pentru că altfel mereu intervine o cerere pentru un eveniment, în cazul lui Alin un pacient cu o urgență, și așa nu mai reușim să ne prioritizăm niciodată pe noi și timpul de calitate pe care îl putem avea.

În 2026 pregătesc proiecte noi, primul fiind o piesă pentru valsul mirilor, păstrez tradiția deja creată de trei ani. Și, cu Dumnezeu înainte, mi-ar plăcea să reușim cu adevărat să fim mai recunoscători pentru tot ce avem.

