Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut

CANCAN.RO a pregătit un nou test de atenție și spirit de observație. Este genul de exercițiu care pare simplu la prima vedere, dar care îți pune rapid mintea la treabă. Tot ce trebuie să faci este să privești două imagini aproape identice și să descoperi diferențele ascunse dintre ele. 3..2..1..Start!

Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt unele dintre cele mai apreciate forme de divertisment, deoarece îmbină relaxarea cu antrenamentul mental. La început, cele două imagini par absolut la fel, însă dacă te oprești câteva momente și le analizezi cu atenție, vei observa că există mici detalii care nu se potrivesc. Tocmai aceste modificări subtile fac testul atât de interesant și provocator.

Test de logică

În fața ta se află două imagini cu o fetiță. Totul pare identic: postura, decorul, obiectele din jur. Cu toate acestea, în imagine sunt ascunse câteva diferențe care îți testează capacitatea de concentrare și răbdare. Provocarea nu este doar să le găsești, ci să le observi fără să te lași păcălit de asemănările evidente.

Acest tip de exercițiu te ajută să fii mai atent la detalii. Uneori, diferențele sunt extrem de fine: o culoare ușor schimbată, un obiect care lipsește sau o formă modificată subtil. De cele mai multe ori, fundalul este zona care ascunde cele mai multe surprize, pentru că acolo privirea ajunge mai greu.

Astăzi nu dăm startul cronometrului, dar vă spunem că doar geniile reușesc să găsească cele trei diferențe sub 60 de secunde.

Dacă nu ai reușit să le găsești, ai rezolvarea mai jos.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

