Acasă » Teste IQ » Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut

Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut

De: roxana tudorescu 09/02/2026 | 17:59
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Test de logică

CANCAN.RO a pregătit un nou test de atenție și spirit de observație. Este genul de exercițiu care pare simplu la prima vedere, dar care îți pune rapid mintea la treabă. Tot ce trebuie să faci este să privești două imagini aproape identice și să descoperi diferențele ascunse dintre ele. 3..2..1..Start! 

Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt unele dintre cele mai apreciate forme de divertisment, deoarece îmbină relaxarea cu antrenamentul mental. La început, cele două imagini par absolut la fel, însă dacă te oprești câteva momente și le analizezi cu atenție, vei observa că există mici detalii care nu se potrivesc. Tocmai aceste modificări subtile fac testul atât de interesant și provocator. 

Test de logică

În fața ta se află două imagini cu o fetiță. Totul pare identic: postura, decorul, obiectele din jur. Cu toate acestea, în imagine sunt ascunse câteva diferențe care îți testează capacitatea de concentrare și răbdare. Provocarea nu este doar să le găsești, ci să le observi fără să te lași păcălit de asemănările evidente. 

Acest tip de exercițiu te ajută să fii mai atent la detalii. Uneori, diferențele sunt extrem de fine: o culoare ușor schimbată, un obiect care lipsește sau o formă modificată subtil. De cele mai multe ori, fundalul este zona care ascunde cele mai multe surprize, pentru că acolo privirea ajunge mai greu. 

Astăzi nu dăm startul cronometrului, dar vă spunem că doar geniile reușesc să găsească cele trei diferențe sub 60 de secunde. 

Dacă nu ai reușit să le găsești, ai rezolvarea mai jos. 

REZOLVARE:

Test de logică - rezolvare
Test de logică – rezolvare

VEZI ȘI:

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI:

Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1

Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Teste IQ
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii ...
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare
Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei
Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei
Vezi toate știrile
×