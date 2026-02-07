Acasă » Teste IQ » Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1

De: Irina Vlad 07/02/2026 | 09:35
CANCAN.RO ți-a pregătiti un test de inteligență special pentru matematicieni. Tot ceea ce trebuie să faci este să descoperi care este răspunsul corect al ecuației 42:7(2+4)=?.

Află-ți nivelul de inteligență cu acest test IQ rapid. Crezi că ești mai deștept decât media? Rezolvă provocarea de astăzi și vezi exact unde te situezi. Ai nevoie doar de câteva noțiuni de matematică elementare.

Testele de inteligență sunt cele mai bune și distractive metode de a-ți pune creierul în funcțiune. Studiile științifice arată că astfel de provocări îmbunătățesc gândirea critică. Aceste ghicitori vizuale îți pun la încercare abilitățile de gândire și te vor provoca să-ți pui la încercare atenția la detalii.

REZOLVARE: Cum am obținut răspunsul corect al ecuației 42:7(2+4)? Prima dată se efectuează ecuațiile din paranteză: 2+4 = 6, apoi ecuația devine 42:7×6. Înmulțirea și împărțirea au acceași prioritate și se rezolvă de la stânga la dreaptă. 42:7 = 6 și 6×6= 36. Răspunsul final este 36.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

