Ce a făcut Cătălin Măruță după ce PRO TV i-a închis transmisia definitiv. Imagini nevăzute din culise: angajații au plâns în hohote

De: Irina Vlad 07/02/2026 | 10:28
Cătălin Măruță, despre planurile de după încheierea emisiunii
După aproape două decenii în postura de moderator al propriei emisiuni, Cătălin Măruță și-a luat adio de la Pro TV. Ce a făcut, de fapt, după ce i s-a închis transmisia definitiv? Imaginile au emoționat pe toată lumea.

Vineri, 6 februarie, Cătălin Măruță a prezentat pentru ultima dată emisunea a cărei gazdă a fost timp de 18 ani. În ziua în care „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe de la Pro TV, întreaga echipă din spatele camerelor de filmat (și nu numai) a fost copleșită de moment. S-a lăsat cu lacrimi multe și zeci de șervețele folosite…

Final de carieră pentru Cătălin Măruță la Pro TV

Finalul de carieră al lui Cătălin Măruță la Pro TV a fost marcat de o serie de momente profunde și emoționante. Unul dintre cele mai intense momente l-a reprezentat difuzarea unui calup de imagini din prima zi de emisie până în ultima, dar și o serie de imagini din culisele emisiunii.

În timp ce emisiunea se desfășura live, toți angajații, printre care se aflau și Andra cu Eva Măruță, care nu aveau cum să lipsească de la un asemenea moment, s-au lăsat copleșiți și au început să plângă în hohote. Inclusiv Cătălin Măruță a cedat presiunilor emoționale și a vărsat câteva lacrimi.

În încheiere, acesta a ținut un monolog sincer și momerabil, iar după ce a rostit ultimele cuvinte în direct din postura de angajat la Pro TV și-a strâns în brațe soția și fiica și a mărturisit că ruptura de Pro TV nu a fost tocmai ușoară.

„Să vă mulțumim pentru vizionare! Cam asta e povestea, când se termină un lucru, când pleacă oamenii, când se închid reflectoarele. Rămâi singur într-un loc din care ți-ai luat energie 18 ani. Asta a fost casa mea. Și sunt convins că va fi locuită de niște oameni la fel de minunați cum au fost colegii mei din echipă. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc pentru tot! Sunt singur. Bine”, a spus Cătălin Măruță în timp ce era filmat de un coleg.

Reporter: Cum a fost astăzi?

Cătălin Măruță: Greu, foarte greu, emoționant. Imaginează-ți că acolo era plin de oameni. Acum sunt camere. Și nimeni, nu mai e nimeni. Și sunt singur într-o platou și-s multe amintiri. Prea multe.

Reporter: Cea mai frumoasă amintire din platoul ăsta?

Cătălin Măruță: Sunt atât de multe încât nu știu dacă am una. Am prea multe.

Reporter: Eu știu că mai întârziai și Greta era aici, după tine… Mi-a plăcut faza aia. Chiar avem video-ul ăla…

Cătălin Măruță: Sunt multe, s-au întâmplat multe. Și cea mai frumoasă amintire? Uite asta, întotdeauna când terminam emisiunea, mă suna iubirea mea. Da, iubirea mea, vin acasă!

