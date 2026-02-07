BANCUL ZILEI | Vacile și laptele pasteurizat

CANCAN.RO îți aduce și azi zâmbetul pe buze. Ți-am pregătit un banc de nota 10, personajele principale fiind două vaci care pășteau liniștite pe un câmp.

Două vaci pășteau liniștite pe un câmp din apropierea autostrăzii, când au observat o cisternă pe care scria: „Lapte Pasteurizat, omogenizat, standardizat și vitaminizat.” Una dintre ele se întoarce spre cealaltă și îi spune:

– Te face să te simți un pic depășită, nu-i așa?

Alte bancuri amuzante

Lupul și iepurele găsesc un sac plin cu mâncare

Lupul şi iepurele găsesc un sac mare plin cu mâncare în pădure, imediat au început să se certe cine să ia sacul. La un moment dat lupul propune:

– Mă iepurilă, hai să facem aşa, sacul va reveni celui care reuşeşte dintr-o lovitură să-i scoată celuilalt mai mulţi dinţi.!

Iepurilă imediat a căzut de acord cu propunerea. Lupul zice:

– Hai tu primul.

Îşi face iepurele elan şi îl plesneşte peste bot pe lup din toată puterea încât acesta cade lat la pământ. Se scoală lupul, scuipă dinţii, îi numără şi zice:

– Şase.

După asta, îl apucă lupul de urechi pe iepure şi îi aplică aşa o lovitură că mai mai să-i rupă urechile. Scuipă iepurilă dinţii, numără:

– Patlu.

– Cum mă patru, imposibil! – se miră lupul…

– Pana mea, patlu, dacă doal patlu dinţi aveam?!

Un bărbat și o femeie adoptă un sconcs

Un bărbat şi o femeie mergeau cu maşina pe un drum de ţară. Tocmai îşi mutau mobila la părinţi. Bărbatul vede pe şosea un sconcs şi i se face milă de el, aşa că hotărăşte să-l ia cu el, dar nu mai era loc în porbagaj aşa că îi zice soţiei să-l ţină la picioarele ei.

-Măi, barbate, da’ mirosul??

-Las’ că o rezista el!

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac și când ajunge în varf se aruncă în gol. Se repeta faza de vreo două ori… între timp, pe o creangă alăturată, 2 păsări vorbesc:

– Iubito, nu crezi ca e timpul să-i spunem că e infiată?