Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie

Cătălin Măruță a părăsit PRO TV după 18 ani. Deși marcat de situația prin care trece, cunoscutul prezentator a avut sarcina de a anunța, în ultima lui emisiune de ieri, 6 februarie, noile schimbări care intervin în grila PRO TV.

Deși nu i-a fost ușor, Măruță a lăsat-o pe Roxana Hulpe să vorbească despre surprizele care apar în grilă și care pe el nu îl includ. Sufocat de emoții și de regrete, Cătălin Măruță și-a luat rămas bun de la publicul lui cu ochii în lacrimi.

Mutare majoră în grila PRO TV de weekend

La PRO TV, însă, noutățile continuă. Începând din această săptămână, Știrile PRO TV se văd și în weekend, la prânz. Roxana Hulpe și Cosmin Stan sunt pe baricade de la ora 13:00, cu informații de actualitate.

„Este un jurnal dinamic, extrem de viu. Colegii mei din redacție, reporterii, vor fi pe teren. Vom acoperi toate evenimentele, inclusiv zona de cultură. Vom avea foarte multe subiecte în această direcție. Suntem efectiv loviți din toate părțile de informații și cred că rolul programelor de știri este esențial. E nevoie de mai multe știri și de știri în care să crezi. De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz. De la ora 13:00, sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineții în weekend”, a spus Roxana Hulpe în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Roxana Hulpe și Cosmin Stan vin la știri și în weekend

Roxana Hulpe și Cosmin Stan fac echipă la știrile de dimineață, dar în weekend vor prezenta prin rotație. Ei promit un jurnal care nu te poate lăsa indiferent, cu știri din diferite domenii.

„După jurnalul matinal de weekend, mă bucur enorm să mă întâlnesc cu telespectatorii și la prânz. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care surprinde realitatea în desfășurare, de la evenimente la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a spus Roxana Hulpe.

Cosmin Stan crede că noul jurnal va ajunge să se numere printre priferințele celor care îi urmăresc, pentru că va fi altfel. Știristul se declară încântat de acest nou rol.

„E o extindere firească a întâlnirii noastre matinale din fiecare weekend. Și mă bucur că vom avea acum ocazia să le mai aducem oamenilor, și în miezul zilelor de sâmbătă și duminică, încă un jurnal clar, echilibrat și relevant, cu știrile esențiale ale momentului. Sunt sigur că în foarte scurt timp vom deveni o obișnuință de weekend pentru cei care vor informație corectă, prezentată onest și responsabil”, a spus Cosmin Stan.

