Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să adormi lângă...”

De: Irina Vlad 07/02/2026 | 12:50
Încă de când s-au cunoscut personal și oficial în emisiunea Survivor 2026, deasupra relației dintre Maria Godină și Cristian Boureanu a planat tensiunea și sarcasmul. Prima interacțiune dintre ei s-a resimțit apăsătoare, însă acesta pare să fie abia începutul. Recent, celebrul polițist i-a lansat afaceristului un avertisment. 

Tensiunile dintre Marian Godină și Cristian Boureanu încep să capete contur. Polițistul spune verde-n față tot ceea ce are de spus, iar acest lucru a dus la o confruntare directă între el și afacerist. După ce l-a luat în vizor pe Călin Donca, Godină a mai făcut o „victimă”.

Marian Godină, tenisuni și ironii la adresa lui Cristian Boureanu

Spiritele s-au încins din nou în cea mai recentă ediție Survivor 2026. Doi Faimoși și doi Războinici s-au întors de pe insula exilului și au intrat în joc pentru a-și ajuta concurenți. În echipa Faimoșilor s-a alăturat Marian Godină, iar prezența sa a adus un plus de tensiune pe umerii lui Cristian Boureanu. Inițial polițistul venise chitit pe Călin Donca (cu care are o relație tensionată și controversată), însă acesta a lipsit motivat – fiind accidentat.

Următoarea „victimă” pe listă a fost Cristian Boureanu, „prieten” vechi cu oamenii legii. Nici bine nu au făcut cunoștință că imediat polițistul l-a pus în gardă pe polițist. Cu un zâmbet ironic în colțul gurii, Godină l-a asigurat că îl va scoate din competiție, însă până atunci l-a asigurat că va avea un somn liniștit lângă el – făcând referire la pumnul primit acum câțiva ani de la un polițist, în centrul vechi al Capitalei, care i-a dat cu „somn” lui Boureaunu (vezi AICI video). În apărarea sa, Boureanu nu s-a lăsat mai prejos și a mărturisit că nici nu știe cine este Marian Godină, vorbe care au creat și mai multe tensiuni.

BOUREANU: Dacă tot a fost așa drăguț, eu nici nu știu cine e. Marian, am făcut cunoștință, dar atât.

MARIAN GODINĂ: Sunt un om lângă care vei dormi mult mai repede, pentru că tu ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”, a declarat Marian Godină.

Naba Salem s-a dezlănțuit la Survivor 2026! S-a certat cu Cristian Boureanu și l-a făcut praf, în fața tuturor: „La vârsta ta, aveam pretenții”

De ce nu îl suportă Cristi Boureanu pe Călin Donca, de fapt. De ce a făcut închisoare milionarul de la Survivor 2026

 

 

 

 

 

