Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: „Să vedem cum se dezvoltă”

De: Simona Tudorache 07/02/2026 | 13:49
Ilona Brezoianu a decis să își ducă băiețelul la kinetoterapie. Micuțul Matei a fost diagnosticat cu torticolis, o contractură care limitează mișcările capului.

Gâtul tinde să se răsucească într-o parte, provocând înclinarea capului, în timp ce bărbia este îndreptată în partea opusă. Astfel, durerea este persistentă și mușchii limitați. Torticolisul este, de obicei, provocat de o musculatură slăbită din cauza posturii greșite.

Fiul Ilenei Brezoianu, diagnosticat cu torticolis

Uneori, bebelușii se nasc cu torticolis (torticolis congenital), dacă a existat un traumatism la naștere sau dacă prezinta o anomalie la nivelul coloanei vertebrale.

Ilona Brezoianu a ținut să le mărturisească celor care o urmăresc pe rețelele de socializare câteva detalii despre proaspăta ei viață de mămică, care nu e deloc ușoară, dar are o frumusețe aparte. Actrița a recunoscut că întâmpină ceva probleme cu fiul ei de trei luni.

„S-a născut cu torticolis și puțin tălpile în interior, cum a stat în burtă, dar și pentru mușchiuleți și să vedem cum se dezvoltă”, a declarat Ilona Brezoianu, pe Instagram.

Cum e pentru Ilona Brezoianu acest nou rol

Ilona Brezoianu și-a început relația cu Andrei în urmă cu trei ani, în 2004 s-au căsătorit, iar anul trecut au devenit părinți. Matei le-a schimbat total trăirile, iar acest rol a acaparat-o total pe actriță.

„Am făcut livrarea astăzi… Un pachetel blonduț de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră. A mea și a lui Andrei. A fost divin, mă simt bine”, a scris Ilona Brezoianu atunci când a devenit pentru prima oară mamă.

Astăzi pare că nu mai lipsește nimic din povestea lor, care devine tot mai puternică odată cu trecerea timpului. Ilona recunoaște că, uneori, soțul ei pare epuizat, asta deoarece se ocupă temeinic de fiul lor.

„E bine, e foarte bine. El (n.r. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent”, spune Ilona Brezoianu despre aceasta etapă pe care o traversează.

Actrița admite că a avut parte din plin de sprijinul familiei după nașterea de anul trecut, din noiembrie, ca atare nu s-a lovit de depresia postnatală.

„Doar baby blues în primele săptămâni, de la hormoni, în rest sunt ok”, a declarat Ilona Brezoianu.

