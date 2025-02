Ilona Brezoianu a rezolvat misterul: ce a trebuit să facă pentru a-i lua locul Andreei Bălan! ”M-am stresat foarte tare!” Sfaturi de la juratul de profesie

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ilona Brezoianu este noul jurat ”Te cunosc de undeva”. Actrița este una dintre cele mai apreciate concurente din istoria emisiunii, reușind alături de Florin Ristei să câștige sezonul 20 al showului de la Antena 1. Parteneră de scenă a lui Mihai Bendeac a fost apreciată de public atunci când a fost în postura de concurent. Nu același lucru putem spune despre momentul în care s-a aflat că ea va fi noua prezență feminină, în locul Andreei Bălan, de la masa juriului. Fanii emisiunii au fost greu de convins că actrița este cea mai potrivită pentru rolul de jurat. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Ilona a dat cărțile pe față și a dezvăluit cum a ajuns să ocupe un loc la masa juriului, dar și ce plan are în continuare.

Ilona Brezoianu este una dintre cele mai carismatice actrițe din țară, reușind rapid prin prisma diferitelor proiecte tv și de teatru să intre în inimile oamenilor. Dar, știți cum se spune, că niciodată în viață nu poți fi pe placul tuturor, așa că de-a lungul timpului au mai existat și cârcotași. Nu la fel de mulți ca în ultima perioadă când actrița a fost asaltată cu mesaje răutăciaose (vezi aici). Dar, câinii latră, ursul merge, iar pe Ilona nu o poate opri nimic. În plus, locul ocupat la masa juriului ”Te cunosc de undeva” l-a obținut după ce a trecut prin mai multe probe, așa cum chiar ea dezvăluie.

Ilona Brezoianu dezvăluiri, în exclusivitate, despre probele prin care a trecut pentru a ajunge jurat

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult că ne întâlnim la petrecerea Te cunosc de undeva, urmează să vizionăm și primul episod. Vei fi jurat în acest sezon, spune-mi cum ai primit propunerea?

Ilona Brezoianu: Am îmbrățișat propunerea aceasta cu brațele deschise, m-am bucurat că o să fiu din nou în platoul ”Te cunosc de undeva”, emisiunea care mie mi-a plăcut cel mai mult, pe care am îndrăgit-o în sensul în care am descoperit atât de multe lucruri despre mine pe care nu credeam că sunt în stare să le fac și cred că m-a ajutat și pe mine, dar și pe cei de acasă să mă vadă altfel decât mă văzuseră până atunci și să înțeleagă că aveam mai multe de oferit decât poate credeau ei. Poate că erau spectatori care încă nu veniseră la teatru și au reușit să mă descopere prin intermediul acestei emisiuni. Îți dai seama că m-am bucurat că voi fi din nou aici și mai ales în calitate de jurat, m-a onorat propunerea. Trebuie să înțelegem că eu am fost recrutată în urma unui casting, nimeni nu a luat locul nimănui. S-a dat o probă și eu am luat proba asta așa cum am luat de-a lungul vieții și alte probe, de la filme, la seriale, de la castinguri de teatru.

CANCAN.RO: În ce a constat proba?

Ilona Brezoianu: A trebuit să jurizăm două momente, au venit foști concurenți, i-am jurizat și asta a fost.

CANCAN.RO: Cred că a fost un avantaj și faptul că ai participat în trecut cu Florin Ristei în cadrul competiției, știai cum este să fii concurentă, iar de-a lungul timpului ai primit tot felul de sfaturi de la jurați și le-ai dat mai departe, plus experiența de actriță

Ilona Brezoianu: Da, sigur că a contat și asta, dar și faptul că eu am fost un concurent destul de îndrăgit de public. De asemenea, fiind singura dintre jurați care a și participat la emisiune, reușesc să fiu empatică, dar și obiectivă în același timp și pentru mine este minunat ceea ce mi se întâmplă. Cu toată modestia de care sunt capabilă, consider că este foarte frumos ceea ce mi se întâmplă și meritam să fiu aici pentru că este un pas în plus pentru mine și pentru experiența mea. Cu siguranță voi câștiga și mai multă experiență, s-a dorit a fi o schimbare fresh și iată că s-a ajuns la formula asta.

De la ce membru al juriului „fură” meserie vedeta: „Învăț de la el. Este foarte priceput!”

CANCAN.RO: Ai primit sfaturi de la cineva? Ai cerut sfaturi de la cineva în momentul în care te-ai așezat pe acel scaun?

Ilona Brezoianu: Nu, dar m-am gândit mult la cum o să fiu. M-am stresat foarte tare fiindcă nu știam cum o să fie acolo. Între timp am început să mă relaxez, să-mi dau seama că trebuie să fiu autentică exact așa cum m-au cunoscut oamenii, dar să fiu și obiectivă și să spun lucrurilor pe nume atunci când ceva nu este ok sau dacă nu îndeplinesc criteriile pe care eu le jurizez, trebuie să spun, dar în felul meu, dar exact așa cum mă știți și mă cunoașteți toți. Nu s-a schimbat nimic la mine.

CANCAN.RO: Au fost momente care te-au impresionat până la lacrimi?

Ilona Brezoianu: Am fost aproape de a lăcrima, da.

CANCAN.RO: Cu cine te înțelegi cel mai bine din juriu?

Ilona Brezoianu: Este o atmosferă frumoasă acolo, m-au primit foarte frumos. Nu am simțit nicio secundă nimic din partea lor, reticență sau altceva, m-au primit cu brațele deschise. Având în vedere că stau lângă Mihai Petre cu el interacționez cel mai mult pentru că îmi este cel mai la îndemână, dar evident și cu ceilalți.

CANCAN.RO: Ai avut de la cine să primești sfaturi, chiar vorbeam adineauri cu Mihai (n.r. Petre) că el este „jurat” de profesie…

Ilona Brezoianu: Da, învăț și eu de la el, evident pentru că el face asta de mult. Este foarte priceput, își găsește foarte bine cuvintele, poate mai bine decât mine care nu am vorbit niciodată atât de mult într-o emisiune. Este și acesta un exercițiu și mă bucur mult că am șansa să-l fac și să mă dezvolt și să cresc.

