Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane

De: Adrian Vâlceanu 07/01/2026 | 06:50
Florin Piersic Jr. a mers la cumpărături la început de an. Nu orice fel de cumpărături, ci la singurul magazin din lume de unde ieși inevitabil cu sacoșele pline. Nu a mers singur, ci împreună cu fiul lui, Sasha, iar CANCAN.RO are imaginile. Care va fi interacțiunea cu vânzătoarea? Aflăm imediat. 

Florin Piersic Junior este un tip frugal cu aparițiile în media. Va reuși să fie la fel și în Jumbo, magazinul plin de tentații de fel și fel? Evident, nu. O demonstrează banda plină de produse. Nici vorbă de nervozitate la Florin Piersic Junior, definiția calmului, echilibrului și reținerii. Dimpotrivă, el râde cu angajata de la casă, probabil despre obiectele cumpărate, care mai de care mai ”utile”.

Florin Persic Jr a mers la cumpărături cu fiul lui, Sasha

Deși Florin Piersic Junior este un actor splendid, el nu simulează deloc afecțiunea pentru fiul său Sașa. Cel mic este evident șeful când cei doi băieți ajung la casă. El controlează clar ce se cumpără și în ce ordine, indiciu că vizita la magazin n-a fost tocmai ideea lui Florin Piersic Jr. Părinții știu foarte bine despre ce e vorba!

Florin Piersic Jr. a dat iama în magazinul unde găsești de toate

Lui Florin Piersic Jr., născut pe 18 iulie, i se potrivesc ca o mănușă caracteristicile zodiei sale, Racul. Semnul lui zodiacal este dominat de intuiție, emoții puternice și instinct de ocrotire. Se vede limpede ca lumina zilei că Florin are un mare atașament de ideea de familie, precum și principii solide, pornind de la loialitate și sensibilitate față de cei din jur.

Sașa nu e singurul copil al lui Piersic Junior. De fapt, băiatul e mezinul familiei. Actorul mai are o fată, din prima sa căsătorie cu la fel de cunoscuta actriță Dorina Chiriac. Sonia are 19 ani și seamănă mult atât cu mama ei, cât și cu tatăl, Florin.

Cu siguranță, ea fiind la vârstă practic adultă deja, Sonia nu i-a însoțit pe băieți la cumpărături. Ea are cu totul alte preocupări, se ocupă cu designul grafic, iar tatăl său este impresionat de talentul ei.

