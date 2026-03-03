Acasă » Știri » Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”

Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil"

03/03/2026 | 11:07
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Brandul Apple vine cu vești importante pentru adepții săi. S-a lansat noul iPhone 17e, cea mai accesibilă variantă din seria iPhone 17. Telefonul vine la pachet cu upgrade-uri serioase comparativ cu generația trecută. Anunțul a avut loc chiar la începutul lunii martie 2026, în contextul Mobile World Congress, cu disponibilitate în magazine începând din 11 martie.

Cel mai notabil aspect constă în integrarea cipului A19, parte din aceeași generație de procesoare folosită de întreaga serie iPhone 17. Concret, telefonul are o viteză mai mare în aplicații și o eficiență mai bună. Cu alte cuvinte, utilizatorii beneficiază de puterea unui model de top, dar la un preț mai accesibil. Sub ecranul de 6,1 inch a fost integrat și noul modem de date C1X, dezvoltat intern de Apple, care promite o conexiune mai stabilă și optimizată.

Apple a lansat noul iPhone 17e

Totodată, o premieră pentru această gamă este suportul pentru tehnologia MagSafe. Asta permite atașarea magnetică a accesoriilor – huse, portofele sau baterii externe compatibile Qi2. Compatibilitatea cu standardul Qi2 vine și cu un avantaj major: încărcarea wireless devine de două ori mai rapidă. Dacă înainte viteza era de 7,5W, acum ajunge la 15W. Pentru utilizatorii care preferă încărcarea fără cablu, diferența este substanțială.

În ceea ce privește specificațiile foto și rezistență, lucrurile rămân la fel ca anul trecut. iPhone 17e păstrează camera principală de 48MP și certificarea IP68, ceea ce înseamnă protecție împotriva apei și prafului.

Cât costă noul iPhone 17e

Prețul de pornire al noului iPhone 17e este de 600 de dolari, iar surpriza vine tocmai de la stocare. Versiunea de bază oferă 256GB, dublu față de modelul anterior. Altfel spus, pentru cei care își doresc un iPhone cu un spațiu suficient de mare, dar fără să achite sumele cerute pentru vesiunile Pro, iPhone 17e pare să fie opțiunea oiptimă.

Principala limitare a iPhone 17e față de concurență rămâne ecranul de 60Hz, într-un segment în care modelele precum Samsung Galaxy A55 sau Nothing iPhone 2 oferă 120Hz. Alături de iPhone 17e, Apple a anunțat și noul iPad Air cu procesor M4. Prețul de pornire este de 599 de dolari pentru varianta de 11 inci.

