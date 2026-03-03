Acasă » Știri » Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”

Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 11:49
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr. / sursă foto: social media
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. sunt căsătoriți de mai bine de 10 ani, iar în urmă cu 7 ani au devenit părinții unui băiețel, pe nume Alexandru. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, la baza relației lor de cuplu au stat o serie de principii și valori solide. 

În cadrul unui interviu, Lavinia Pîrva a vorbit deschis despre diferența de vârstă de 17 ani dintre ea și Ștefan Bănică, aspect care pentru mulți ar putea reprezenta un obstacol. Artista susține că cei 17 ani nu reprezintă doar un număr, valorile și principiile comune fiind cele care i-au unit de-a lungul căsniciei lor.

Lavinia Pîrva: „Vârsta este doar o cifră”

Lavinia Pîrva susține că relația lor s-a consolidat în timp, cu multă înțelepciune, susținere și alegeri conștiente. În ceea ce privește diferența de vârstă, artista susține că, în acest caz, cei 17 ani au reprezentat un atuu, nicidecum un dezavantaj.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a spus Lavinia Pîrva.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr/ Sursa foto: Instagram

De asemenea, Lavinia a subliniat importanța conexiunii și a comunicării indiferent de context. De asemenea, ea a mărturisit că în momentele dificile s-au străduit în egală măsură și au făcut tot posibilul să depășească momentele critice. În ciuda celor 10 ani petrecuți împreună, artista se declară la fel de îndrăgostită ca în prima zi.

„S-au schimbat multe lucruri, însă eu sunt la fel de îndrăgostită ca în prima zi. Sigur că ne-am maturizat în relaţie, au existat momente mai uşoare, dar şi mai dificile, peste care am trecut împreună. Cred că fiecare cuplu își găsește propriul ritm și propriul mod de a fi bine împreună.

Pentru noi, important este că există conexiune, comunicare și prezență reală, indiferent de context. Iar dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens, pentru că am ales de fiecare dată să înțelegem ce avem de învățat din ele și să mergem mai departe mai conștienți și mai uniți”, a spus Lavinia.

Cum arată casa în care locuiesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva. Vila din București are o curte impresionantă cu piscină

El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre

 

