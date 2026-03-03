Acasă » Știri » Fosta concurentă de la Survivor a reușit să fugă din infernul din Orientul Mijlociu: „Azi voi reveni în țară! Doamne-ajută!”

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 12:37
Sute de pasageri au rămas blocați în aeroport / Sursa foto: Freepik

Roxana Condurache a declarat că a scăpat de teroare și că se întoarce în țară. Fosta concurentă Survivor a reușit să își cumpere bilet de avion și să revină în România în siguranță. Aceasta a trecut plin clipe de coșmar, după ce zborurile au fost anulate și a trebuit să mai rămână în Orientul Mijlociu. Actrița a fost nerăbdătoare să scape din țara în care au avut loc interceptări de rachete, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul.

Actrița a fost una dintre vedetele care a fost în Dubai în momentul în care au avut loc interceptările făcute de statul islamic. După ce a plecat din Dubai, aceasta s-a refugiat împreună cu prietenii săi în Oman. Roxana Condurache a petrecut câteva ore în panică, după ce zborul pe care îl cumpărase a fost anulat. Decizia de a merge în Oman a fost luată pentru că, inițial, zborurile nu erau suspendate în totalitate și tot acolo au primit informațiile potrivit cărora îmbarcarea în avion a fost anulată.

Roxana Condurache a reușit să fugă din Orientul Mijlociu

Actrița fost una dintre victimele anulării zborurilor și a trebuit să aștepte o perioadă de timp ca să se întoarcă acasă, acolo unde o aștepta băiatul ei. Aceasta i-a ținut la curent pe fani prin intermediul rețelelor sale de socializare și a postat în momentele în care era blocată în Emiratele Arabe Unite.

„Am reușit să găsesc, până la urmă, bilet. Am luat două curse Turkish Airlines: Muscat- Istanbul și Istanbul-București. Ar fi trebuit să decolez la 3 noaptea către Istanbul, însă am pierdut conexiunea pentru că am avut întârziere. Dar am un alt bilet pentru mai târziu. Azi voi reveni în țară! Doamne-ajută!”, a transmis Roxana Condurache pe pagina sa de Instagram.

Actrița a trebuit să rămână în Mascat. Totuși, nu a petrecut timpul singură pentru că prietenii săi au fost alături de ea și au așteptat împreună noile vești de la companiile aeriene.

Contextul din Dubai este unul îngrijorător, iar Departamentul pentru Cultură și Turism – Abu Dhabi a transmis hotelurilor de lux că, din cauza anulării zborurilor, sunt rugate să adăpostească în continuare oamenii a căror ședere se termină în timp ce transportul aerian este oprit.

„Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că unii oaspeți au ajuns la data de check-out, dar nu pot călători din motive independente de voința lor, vă rugăm să le prelungiți șederea până când vor putea pleca. Costurile șederii prelungite vor fi acoperite de DCT Abu Dhabi”, a transmis un comunicat.

