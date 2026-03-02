Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: ”Informație care poate ajuta!”

Un medic chirurg a reușit să plece din Abu Dhabi, chiar dacă zborurile au fost oprite au existat câteva curse. Viorel Dejeu a explicat cum a putut pleca în contextul actual din Dubai.

Din cauza războiului din prezent dintre Iran, Israel și Statele Unite zborurile dinspre și către Emiratele Arabe au fost afectate. Războiul este în toi și deasupra Dubaiului au fost văzute mai multe rachete militare. În acest context, cei care au fost acolo în vacanță au fost nevoiți să își prelungească sejurul.

Cu toate că zborurile au fost amânate, au fost puse la dispoziție câteva zboruri comerciale. Un medic chirurg a avut norocul de a vedea anunțul pe un grup intern, iar în acest mod a putut pleca din Dubai. Numai că avionul nu a decolat din Dubai, ci din Abu Dhabi.

Cum a putut pleca doctorul din Dubai

Medicul român Viorel Dejeu a reușit să plece din țara care a fost ținta Iranului. Acesta a explicat că spațiul aerian este în continuare închis, însă au fost și mai sunt disponibile câteva zboruri din Abu Dhabi. El și-a luat cât a putut de repede bilet de pe site-ul companiei aeriene Etihad. Informația pe care a primit-o a fost de la un prieten care cunoștea pe cineva din cadrul companiei, iar mesajul a fost publicat pe un grup intern. Chirurgul s-a gândit la rândul său să ofere informația mai departe și a postat pe pagina sa de Facebook. El spune că a fost o experiență cu peripeții deoarece a luat un taxi, însă a găsit destul de greu o mașină cu care să se deplaseze, iar din acest motiv a ajuns în ultimul moment.

Sunt deja în zborul spre Londra, dar am internet. Deci, căutați zboruri Etihad din Abu Dhabi. Puteți căuta și pe site-ul aeroportului să vedeți orarul de departures. Puteți verifica dacă zborul care vă interesează nu este anulat. Zborul durează ceva mai mult pentru că înconjoară un teritoriu mai mare din Arabia Saudită, dar asta e secundar. Am încercat să găsesc un taxi pentru a ajunge în Riyadh sau Muscat, dar zero șanse. Și nici nu știu cât de safe e. În poza de mai jos zborurile deschise azi de Etihad, este o parte din postarea medicului.

În momentul în care a făcut postarea pe pagina sa de socializare, Viorel Dejeu era deja în avionul care îl ducea la Londra. El a mai explicat pentru cei care sunt prinși în Dubai cum pot reuși să ajungă mai repede acasă. Medicul a spus că trebuie să caute zboruri pe site-ul companiei Etihad din Abu Dhabi, să se uite la orele de plecare și de asemenea, să verifice dacă zborul nu este anulat. Acesta a mai spus că zborul durează mai mult decât ar fi cazul pentru că înconjoară un spațiu mai mare din Arabia Saudită.

VEZI ȘI: Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu trage lumea cu mitraliere, nu se aru

Cum reușesc turiștii să scape din Dubai. Drumul de 4 ore și jumătate cu maşina care le deschide accesul spre Europa