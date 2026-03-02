Acasă » Știri » Se schimbă vremea în România. Prognoza meteo pentru intervalul 2-15 martie

De: Denisa Crăciun 02/03/2026 | 21:31
ANM anunță că vremea în România este schimbătoare. Aceștia au explicat cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza arată că vom avea temperaturi ridicate, dar nu pentru mult timp pentru că țara noastră va traversa un val de aer rece și precipitații.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că deși calendaristic este primăvară, vremea va avea schimbări. Temperaturile ridicate vor aduce căldură în perioada 2-15 martie, dar în unele regiuni ale țării începând cu 10 martie ploile și vremea rece se întorc.

Câteva orașe din țară vor avea parte și de temperaturi cu minus, în ciuda faptului că suntem deja la începutul primăverii. Precipitațile își vor face prezența încă din 6 martie, iar din data de 10 martie se vor extinde în mai multe zone ale țării.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Meteorologii au explicat că România va avea parte de o vreme schimbătoare. Ei au spus cum va fi vremea în toate regiunile țării în perioada 2-15 martie.

În zona Munteniei temperaturile maxime vor fi de 13-15 grade până pe 7 martie. După această dată temperaturile vor scădea semnificativ și vremea rece se va menține așa până la jumătatea lunii martie.

În Oltenia temperaturile resimțite vor fi de 14-15 grade. După 6 martie, maxima va ajunge până la 12 grade, iar după 9 martie este posibil să fie și mai rece.

În Banat, în perioada 2-15 martie temperaturile medii vor ajunge la 16 grade, dar după 9 martie se va înregistra o ușoară scădere, iar termometrele vor arăta 14 grade. Cu toate acestea, după 10 martie, temperaturile scad drastic și vor fi chiar cu minus. Ploile vor fi și ele prezente până la mijlocul lunii martie.

Pentru Crișana meteorologii anunță că temperaturile sunt obișnuite pentru această perioadă, minimile însă vor fi de 0 grade, iar precipitațiile pot apărea după 13 martie.

Pentru cei care locuiesc în Transilvania specialiștii spun că vor avea parte de minime negative, iar ploile se vor menține până la jumătatea lunii. Maramureș va avea temperaturi de 13-15 grade în aceste două săptămâni, dar la mijlocul lunii se va înregistra o scădere, iar minimile vor fi de -4 și -2 grade. În Moldova temperaturile se vor menține peste 10 grade, dar va scădea ulterior la -2 grade după data de 7 martie.

VEZI ȘI: 5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather

