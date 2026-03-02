Acasă » Exclusiv » Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet

Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet

De: Keva Iosif 02/03/2026 | 22:15
Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet
Cinci tâlhari deghizați în polițiști, printre care și un dealer de droguri, au descins într-un apartament de lux din Brașov, în timpul unei petreceri cu bogătași, și au plecat cu o avere în crypto. În doar câteva zeci de minute, patru tineri milionari au fost legați, bătuți și obligați să-și golească portofelele virtuale. Lovitura, estimată la aproape 1,5 milioane de dolari, ar fi fost posibilă după ce unul dintre atacatori cunoștea deja victimele din „afaceri” anterioare. Ce părea o percheziție oficială s-a transformat într-unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu criptomonede din România!

Potrivit surselor CANCAN.RO, unul dintre tâlhari este și dealer de droguri, prins inclusiv în flagrant transportând 20 de kilograme de cristal, disimulate în hrană pentru câini. Se pare că acesta avea informații precise despre programul și banii victimelor. Unele dintre acestea fiind cunoscute de el și în contextul unor ”tranzacții”.

În jurul orei 05:30 dimineața, infractorii, purtând cagule și haine negre cu inscripția „POLIȚIA”, au somat victimele să se culce la pământ chiar în timp ce ar fi fost în toiul unei petreceri cu ”ilegale” și alcool. Le-au legat mâinile cu coliere din plastic și au început operațiunea! I-au obligat pe toți să le tranzacționeze portofoliile personale de criptomonede, iar cei care au refuzat au fost bătuți!

”Sub pretextul că sunt lucrători de poliție și efectuează o percheziție domiciliară, ar fi pătruns în data de 01.02.2025, în jurul orelor 05:30, în incinta apartamentului situat în jud. Brașov unde locuiește persoana vătămată D.A., purtând pe cap cagule și haine de culoare neagră cu inscripția POLIȚIA, ar fi somat persoanele vătămate să se culce la pământ, după care le-ar fi legat acestora mâinile la spate cu coliere din material plastic, ar fi accesat fără drept laptopul aparținând persoanei vătămate S.B.S. și a fi realizat o operațiune de schimb a unei monede virtuale în valoare de aprox. 400.000 USD după care ar fi exercitat amenințări și acte de violență asupra persoanei vătămate S.R.A, lovindu-l în zona feței și a corpului, pentru a realiza o operațiune de schimb a unei monede virtuale în valoare de aprox. 200.000 USD, iar ulterior ar fi constrâns-o pe victimă să realizeze o altă operațiune de schimb a unor monede virtuale în valoare de aprox. 200.000 USD și să transfere echivalentul sumei de 566.706 USD (566.706 USDC) către mai multe adrese electronice indicate de autori și care, în aceleași împrejurări ar fi exercitat amenințări și acte de violență și asupra persoanei vătămate D.A. pentru a o constrânge pe aceasta să realizeze o operațiune de schimb a unor monede virtuale în valoare de aprox. 30.000 USD, iar ulterior ar fi constrâns-o să transfere echivalentul sumei de 28,499 USDC (28,499 USD) către o adresă electronică indicată de autori, după care ar fi sustras din interiorul aceleiași locuinței un ceas în valoare de aproximativ. 13.000 euro și suma de 13.800 lei și un ceas marca AUDEMARS PIGUET, în valoare de aprox. 30.000 euro aparținând persoanei vătămate S.R.A”.

Două dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost jefuite.

”…ulterior părăsind locuința, persoanele vătămate S.B.S și C.A. rămânând imobilizate, cu mâinile legate la spate cu coliere din plastic, colierele din plastic fiind tăiate ulterior de către persoana vătămată D.A., cauzându-i persoanei vătămate S.R.A. leziuni traumatice care necesită un nr.de 2-3 zile de îngrijiri medicale, persoanei vătămate S.B.S leziuni traumatice care necesită un nr. de 3-4 zile de îngrijiri medicale și persoanei vătămate C.A. leziuni traumatice care necesită un nr. de 2-3 zile de îngrijiri medicale”.

Hoții au venit cu Porsche-ul la furat!

Potrivit anchetatorilor, victimele ar fi făcut plângere la Poliție abia a doua zi, pentru că s-ar fi aflat sub influența substanțelor ilegale.

Prejudiciul fiind atât de mare, a fost organizată o amplă operațiune a Poliției pentru prinderea infractorilor, denumită ”Jupiter”. Astfel, au avut loc percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Ilfov, Satu Mare și în sectorul 6 din București. În urma celor 28 de percheziții domiciliare, polițiștii au ridicat sume de bani în numerar, telefoane mobile, laptopuri, autovehicule și documente.

Pentru acoperirea prejudiciului, printre bunurile confiscate se află și o mașină Porsche, pe care unul dintre hoți ar fi folosit-o chiar în noaptea jafului!

”Totodată, având în vedere că, în măsura în care instanța va dispune condamnarea inculpatului, raportat la faptul că în actul de sesizare se reține că acest autoturism ar fi fost folosit de către inculpat la săvârșirea presupuselor fapte de care este acuzat, sechestrul instituit asupra autoturismului ar putea fi necesar în vederea garantării acoperirii cheltuielilor judiciare, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune ori a confiscării speciale”.

