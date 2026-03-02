Mihai Trăistariu tună și fulgeră înainte de finala Eurovision România 2026: ”Eu nu suport să văd cum unii își cumpără milioane de vizualizări”

Mihai Trăistariu tună și fulgeră! Invitat în platoul emisiunii Dan Capatos Show, artistul a vorbit despre un fenomen care, spune el, afectează grav industria muzicală. Vizualizările cumpărate nu mai sunt o excepție, ci o regulă pentru unii artiști. Iar problema devine și mai sensibilă atunci când astfel de cifre influențează competiții la scală mare, cum ar fi Eurovision. CANCAN.ro are toate detaliile!

Trăistariu a declarat pentru că diferențele evidente dintre like-uri și vizualizări sunt un semnal clar că ceva nu este în regulă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu suport să văd cum unii își cumpără milioane de vizualizări. Postează azi și mâine au trei milioane de vizualizări și doar trei mii de like-uri. La Eurovision nu te joci cu vizualizările, pentru că acolo contează fiecare vot. Cum să intri în finală după ce au fost o sută de concurenți? Eu am concurat corect și vine unul care își cumpără vizualizări și intră în fața mea.”

Artistul a mai spus și că această practică face o competiție inegală. Mihai a spus că atunci când cifrele sunt umflate artificial, publicul este indus în eroare. Iar artiștii care aleg să meargă pe drumul corect ajung dezavantajați. Mihai ne-a spus că a simțit pe pielea lui cum astfel de diferențe pot influența rezultatele.

„Se vede imediat când ceva nu este în regulă. Nu ai cum să ai milioane de vizualizări și aproape niciun like sau comentariu. Publicul nu reacționează așa. Când o piesă prinde, vezi reacții, vezi distribuiri, vezi oameni implicați. Aici e doar o cifră mare care dă bine pe hârtie.”

Mihai Trăistariu dă de pâmănt cu televiziunea poporului

Trăistariu a făcut comparații și cu modul în care sunt organizate selecțiile din alte țări. Spune că în Italia și Suedia mobilizarea publicului este colosală, iar voturile sunt masive. În schimb, în România interesul a scăzut considerabil în ultimii ani. Artistul dă vina pe postul de televiziune și spune că lipsa promovării a dus la această situație.

„Uite Italia, la Sanremo decide publicul și se mobilizează milioane de oameni. În Suedia, Loreen a luat peste un milion de voturi. La noi, acum doi ani, votul a fost nerelevant și interesul a fost foarte mic. Dacă s-ar promova cum trebuie și s-ar face strategii serioase, lucrurile ar arăta altfel.”

