Cine va prezenta finala Eurovision România 2026, pe 4 martie. Surpriză uriașă pentru telespectatori!

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 20:03
Cine va prezenta finala Eurovision România 2026 /Foto: Facebook

Din 100 de piese înscrise pentru selecția națională a concursului Eurovision 2026, doar 12 au reușit să ajungă în etapa finală a concursului. Acum urmează Marea Finală, unde se va alege reprezentatul României din acest an. Înfruntarea finală o să aibă loc în data de 4 martie. Cine va prezenta finala Eurovision România 2026? Surpriză uriașă pentru telespectatori

Marea Finală Eurovision România 2026 va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct.

Cine va prezenta finala Eurovision România 2026

Marea Finală Eurovision România 2026 va avea loc în data de 4 martie, atunci când juriul va alege câștigătorul. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, iar prezentatorii evenimentului sunt actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă.

În ceea ce o privește pe Giulia Nahmany, aceasta nu este străină de culisele Televiziunii Române, prezentând aici emisiunea „Transformarea”. Blondina a acceptat cu entuziasm propunerea și spune că va aduce un plus de rafinament competiției.

„Pentru mine, Eurovision este un spectacol care unește prin muzică. Simt că am fost aleasă să prezint acest show pentru că voi aduce un plus de rafinament, emoție autentică, sclipire și un aer internaţional, dar şi acea energie care creează conexiune și magnetism. Este un moment în care devenim parte din ceva mai mare decât noi, iar acum este timpul să construim împreună un show de neuitat. Mă simt profund onorată”, a declarat Giulia Nahmany.

Giulia Nahmany /Foto: Instagram

Pentru Daniel Nuţă prezența pe scena Eurovision România 2026 este o onoare. Acesta este entuziasmat și curios să afle, la rândul lui, câștigătorul.

„Eurovision este unul dintre reperele esenţiale pentru muzica românească – o scenă pentru talente noi şi pentru artişti care au ceva important de spus în industria muzicală locală și europeană. Tocmai de aceea am acceptat să fac parte din acest show şi să contribui, chiar şi cu o mică parte, la un moment important pentru un artist român și pentru România, ulterior, în finala de la Viena”, a declarat și Daniel Nuţă.

Daniel Nuţă /Foto: Instagram

Câștigătorul ales în data de 4 martie o să reprezinte România în etapa internațională a competiției. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

