Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: „Suntem condamnați”

De: Alina Drăgan 21/02/2026 | 22:03
Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican /Foto: Instagram

E scandal la Eurovision, după ce Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finală. Ei bine, reacțiile nu vin doar din partea publicului, ci și unii artiști s-au arătat surprinși de ce s-a întâmplat. În asentimentul unora este și Lino Golden. Trapper-ul nu a ratat momentul și a trimis o săgeată usturătoare către Antonio Pican.

Interesul ridicat al fanilor pentru piesele lui Wrs și a lui Antonio Pican și dorința de a oferi șansa de a reprezenta România la Eurovision celor care s-au detașat atât în preferințele juriului, cât și ale publicului, sunt argumentele care au convins organizatorii să suplimenteze locurile din finală cu încă un wild card. Astfel, publicul trimite două piese în ultimul act al Selecției Naționale în loc de una, așa cum fusese stabilit inițial.

Cei doi aleși au fost Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu piesa „All The Way”

După ce cele două piese au fost trimise în finală pe baza aprecierii publicului, numeroase voci revoltate s-au ridicat. Mulți au fost nemulțumiți de această decizie și au atacat organizatorii concursului.

Ei bine, se pare că evoluția situației de la Eurovision a fost urmărită și de către Lino Golden. Trapper-ul nu a ezitat și a aruncat și el o săgeată usturătoare la adresa unuia dintre concurenți. Mai exact, Lino Golden l-a atacat direct pe Antonio Pican.

„Antonio Pican la Eurovision! Suntem condamnați. Mâine o trimit și pe doamna de la Mega-ul la care merg zilnic, clar are șanse”, a spus Lino Golden, în mediul online.

Mesajul lui Lion Golden a venit ca încă o lovitură în scandalul momentului. Se pare că trapper-ul nu îl consideră deloc demn pe Antonio Pican de acest concurs și nu s-a sfiit să spună public acest lucru.

Mihai Trăistariu îi face praf pe Antonio Pican și pe Wrs

Nu doar Lino Golden s-a arătat contrariat de ce s-a întâmplat la Eurovision, ci și Mihai Trăistariu a fost revoltat. Acesta a spus că vizualizările de pe YouTube sunt cumpărate și că organizatorii au scăzut cu mult standardele concursului.

„HORRORVISION România 2026. Eurovision România scoate la bătaie un loc în finală… pe baza vizualizărilor făcute pe Youtube! Primii 10 au fost „aleși” de juriu. Ei știu cum i-au ales! Ei bine… ce s-au mai gândit „inventatorii noului Eurovision” din acest an… ?! Al 11-lea concurent să fie „votat” de public! Dar nu oricum… ci… pe baza vizualizărilor de pe Youtube.

Care… se știe de când hău… că sunt cumpărate! Da, cu cardul! Exact cum auziți! „Noii artiști” sunt disperați să arate câte milioane de vizualizări au pe Youtube! Doar că… nu sunt reale! Sunt absolut fake! Mă lași? Care public să voteze? Boții??? Care concurent să câștige? Care-și plătește mai multe vizualizări?!!! ”, a fost și reacția lui Mihai Trăistariu.

Lino Golden se pregătește de cununia civilă, la jumătate de an după divorț! Ce spune despre femeia care i-a schimbat viața

Acuzații grave după ce au fost dezvăluiți cei 10 finaliști Eurovision 2026: ”Își cumpără vizualizări!”

