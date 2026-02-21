Acasă » Știri » Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii

Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 22:20
Milioane de români își așteaptă pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale. În luna martie, aceștia își vor primi banii în primele două săptămâni. Vezi mai jos datele exacte în care se vor vira banii.

Pensionarii, părinții sau persoanele cu venituri mici așteaptă cu nerăbdare să își primească în fiecare lună banii cuveniți. În fiecare an, luna martie are întârzieri când vine vorba de virarea banilor, motiv pentru care resursele financiare ale românilor vor ajunge la ei cu mici decalaje.

Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026

Distribuirea pensiilor începe în mod normal în prima zi a lunii. Deoarece 1 martie 2026 pică în weekend, peste 2,3 milioane de pensionari care primesc banii prin poștă vor începe să îi primească de luni, 2 martie. Pensionarii care primesc banii pe cardul bancar trebuie să se aștepte la virarea banilor începând cu data de 12 martie.

Cei care primesc prima pensie au termen între 13 și 17 martie, iar ultimii care primesc pensia sunt pensionarii care locuiesc în afara țării. Aceștia vor urma să încaseze suma din 19 martie. De asemenea, cei care au nevoie mai repede de acești bani îi pot ridica personal de la Casa de Pensii.

Bani în plus la pensie

România acordă un buget și pentru ajutoarele de pensii. Pensionarii și persoanele cu venituri mici pot beneficia de aceste ajutoarele. Ele sunt oferite sub formă de voucher și se dau lunar. Ele au o valoare de 50 de lei și au scopul de a plăti facturile la energie electrică. Voucherele se acordă fie în format fizic, fie pe mail. Totodată, acestea se dau doar la o anumită categorie de persoane.

Ajutoarele de pensii sprijină persoanele singure care au venituri mai mici de 1.950 de lei sau pe cele care au mai multe gospodării și au venituri de până la 1.780 de lei. Persoanele care se încadrează cerințelor trebuie să se înscrie pentru a primi bani în plus la pensie.

Când se dau alocațiile și îndemnizațiile

Alocațiile și indemnizațiile se acordă, de regulă, la începutul lunii. Anul acesta, plata era programată pentru 8 martie, însă, deoarece data cade în weekend, banii vor începe să ajungă la părinți vineri, 6 martie, sau, după caz, luni, 9 martie. Alocațiile pentru copiii cu vârsta până la 2 ani sunt în jur de 719 lei, iar pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani sunt de 292 de lei. Pentru copiii cu handicap situația se schimbă și primesc de la 3 până la 18 ani suma de 719 lei.

Indemnizațiile de handicap pentru adulți și pentru copii se trimit, în mod normal, pe 15 martie. De această dată plățile se vor efectua ori pe 13 martie, ori pe 16 martie. Ajutorul de șomaj pleacă spre destinatari mai târziu. Aceștia vor primi banii începând cu data de 17 martie. Ultimii care vor primi sumele sunt cei care primesc Venitul Minim de Incluziune. Ei vor avea banii în mână din 20 martie.

